أدان إعلان الكويت ، الصادر في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلية اليوم الإثنين، كافة أعمال العنف المرتكبة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأشار الإعلان إلى قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها القوت الاسرائيلية على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية، ويوجد فيها عدد كبير من الأطفال، والاعتقالات التعسفية، وإنكار حقهم في العيش بكرامة، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم ومنها الحق في التعليم والصحة والحماية.

وحمل الإعلان إسرائيل المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والمسؤولية عن سياستها العنصرية والانتهاكات التي ترتكبها، بالأخص العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوصى المشاركون ، في هذا المؤتمر ، بتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الاسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب.