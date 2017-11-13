أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة دوري مناظرات المدارس باللغة العربية في 18 نوفمبر الحالي بمشاركة 64 فريقا.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، فيصل المقصيد، خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن المسابقة التي تحمل اسم المرحوم جاسم الخرافي (للمرة الثانية) إن المسابقة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحواري وتنمية القدرات الفكرية لدى طلبة المدارس.

وأضاف المقصيد أن المسابقة تهدف للارتقاء بأسلوب الحوار لدى الطلبة وتدريبهم على تقبل الرأي والرأي الآخر فضلا عن تأهيلهم للحياة الأكاديمية المقبلة.

وأوضح أن المسابقة تشهد هذا العام إقبالا كبيرا مقارنة بالعام الماضي بعدد 64 فريقا بواقع 34 للبنين و30 للبنات من مدارس القطاعين العام والخاص ومدارس التربية الخاصة والمعهد الديني.