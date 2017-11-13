تكليف "السكنية" بالتعاون مع "الدفاع" بسرعة اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لتأمين موقع المطلاع من الذخائر والأجسام الغريبة

لإزالة كافة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي

نؤيد كافة إجراءات البحرين ضد الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها

نثمن جهود "التحالف العربي" لإحباط المحاولة الشيطانية للحوثيين لعرقلة حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل اجتماعه على صحة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح، كما نقل سمو رئيس رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سمو ولي العهد وعميق امتنانه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم.

ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء مضامين رسالة صاحب السمو الأمير التي نقلها معالي رئيس مجلس الأمة لاعضاء المجلس والتي حث فيها سموه أعضاء مجلس الأمة على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية.

وقد أكد المجلس على أهمية المعاني السامية والتوجيهات السديدة الواردة في رسالة صاحب السمو الأمير خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة مؤكدا على الحرص على تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب الكويت وشعبها.

كما نوه مجلس الوزراء بالتجاوب الكامل الذي أبداه السادة أعضاء مجلس الأمة تجاه ما ورد في هذه الرسالة وتأكيدهم على الوقوف خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

ورحب مجلس الوزراء بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي سيقوم بزيارة للبلاد ومؤكدا على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل والقضايا موضع الاهتمام المشترك معربا عن تمنياته له والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الأول المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة من 1/1 ـ 31/12/2016.

واطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تسليم موقع غسالات الرمل والدراكيل في المشروع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كافة العوائق - التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة لضمان سرعة تقطيع ونقل الإطارات المستعملة أو التالفة من موقع المشروع - التنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية لسرعة انتقال مصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن إلى الموقع البديل ومعالجة ما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات اتجاه الدولة - تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لسرعة تسليم موقع سكراب البلدية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كافة العوائق - تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لسرعة تسليم موقع مشروع تربية الدواجن إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كافة العوائق - تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التكليفات الواردة في البنود السابقة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لسرعة اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لتأمين موقع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني من الذخائر والأجسام الغريبة غير المكتشفة والتأكيد على خلو الأعماق التي تحددها المؤسسة لها.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب وزارة الأشغال العامة بشأن إزالة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع للمناقصة رقم (هـ.ط/244) وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) -الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - وزارة الشؤون الاجتماعية - بلدية الكويت لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع المناقصة رقم (هـ.ط/244) وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

ومن جانب آخر أدان مجلس الوزراء حادث الحريق الذي اشتعل يوم السبت الماضي في خط انابيب للنفط بمملكة البحرين والذي أدى إلى الإضرار بالمصالح العليا وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة الشقيقة والمجلس إذ يؤكد وقوف دولة الكويت حكومة وشعبا مع المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة الشقيقة ضد هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك محاولة استهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية بالبحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية التي كانت تخطط لأعمال عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عن طريق استخدام زوارق مفخخة وغواصين لزرع إلغام بحرية لإعاقة السفن التي تستخدم تلك الخطوط وقد ثمن المجلس جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإحباط هذه المحاولة الشيطانية التي تعرقل حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

كما تابع مجلس الوزراء بقلق وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية ـ الإيرانية واثار الهزة الأرضية الارتدادية التي شعر بها السكان ببعض المناطق بالبلاد مساء يوم أمس وقد طمأن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس المجلس على أن مركز رصد الزلزال التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إلى أن الكويت بعيدة عن مركز خط الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 بمقياس ريختر وقد عبر المجلس بهذا الصدد عن صادق تعازيه وبالغ مواساته وتعاطفه لأسر الضحايا والمتضررين جراء هذا الزلزال في جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.