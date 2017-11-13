أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعتزازها بتسجيل مدرسة (ثانوية السالمية بنات) رقما في موسوعة غينيس للارقام القياسية عبر مشروع مجسم لقصر السيف العامر استخدم فيه اكثر من 164 ألف غطاء بلاستيكي.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية، فيصل المقصيد ، على هامش الحفل الذي اقامته المدرسة بهذه المناسبة، ان مثل هذه المشاريع تسهم في غرس الجوانب الابداعية في نفوس الطلبة فضلا عن منحهم الحافز لتنمية مهاراتهم بمختلف المجالات.

وأشاد المقصيد بجهود جميع المشاركين في هذا المشروع الذي يعد من "المشاريع التي تخدم المجمتع"، كاشفا عن توجه (التربية) لافتتاح المركز البيئي التطوعي في منطقة العاصمة التعليمية بهدف تنمية مهارات الطلبة في مختلف الجوانب.

من جانبها عبرت الرئيس الفخري لنادي المعاقين، الشيخة شيخة العبدالله الصباح، خلال الحفل عن سعادتها بحصول المدرسة على "هذا اللقب العالمي"، مؤكدا ضرورة غرس روح الموهبة في نفوس الطلبة وتنمية مواهبهم بما يخدم الوطن والمجتمع.

بدورها استعرضت صاحبة (الفكرة) الموجه الفني للعلوم ايمان بربر ماهية المشروع المتمثل في تشييد مجسم لجزء من قصر السيف العامر وبرج الساعة كدلالة على ثراء التراث الكويتي باستخدام اغطية العبوات البلاستيكية.

وأشارت الى اهمية دور المعلمات والطالبات والشراكة المجتمعية من قبل اولياء الامور والمهتمين بهذا الشأن في تجميع اغطية القناني البلاستيكية وتشييد المجسم بهدف اعادة التدوير وتقليل النفايات.