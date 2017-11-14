ناجيا: البنك حريص على دعم مختلف البرامج الصحية والأنشطة الاجتماعية والإنسانية

قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم زيارة ميدانية إلى ديوانية الضباط المتقاعدين التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وقد شارك بالحضور كل من مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان، ومدير إدارة رعاية المتقاعدين العقيد سيف المطيري ومساعده المقدم بدر الرباح وعدد كبير من الضباط المتقاعدين، حيث تضمنت الزيارة العديد من الأنشطة كالفحص المجاني للسكر بالتعاون مع عيادات إنترناشيونال كلينيك، إلى جانب السحب على هدايا قيمة وتوزيع هدايا تذكارية للحضور الذين عبروا من جانبهم عن امتنانهم لزيارة موظفي البنك المتمثلة بموظفي وحدة الاتصال المؤسسي وتنظيم هذه الفعالية لرواد الديوانية.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن الدولي يعمل دائما على تنظيم مثل هذه الزيارات التي تعكس مدى أهمية دوره كمؤسسة محلية في دعم مختلف البرامج الصحية والأنشطة الاجتماعية والإنسانية، وقد جاءت هذه الزيارة نظرا للاهتمام الذي نوليه كبنك منذ انطلاقتنا وحتى الآن بالقطاع الصحي في البلاد، وحرصنا على توفير كل سبل الدعم لمختلف شرائح المجتمع».

وذكر ناجيا أن الدولي يهتم بشكل خاص بتسليط الضوء على مرض السكري، وذلك لأن الكويت تعد من أعلى دول العالم من حيث معدلات الإصابة بالسكر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن البنك يؤمن بأهمية مبدأ الوقاية ودائما ما يشجع على تعزيز الوعي الصحي للحد من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى مختلف المشاكل الصحية، وعلى رأسها مرض السكري، علما أن مرض السكري تحديدا يشمل عدة عوامل خطورة يمكن تجنبها مثل زيادة الوزن والسمنة وقلة الحركة وعدم ممارسة النشاط الرياضي والتغذية غير الصحية والتدخين.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دائما على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستقطب جميع شرائح المجتمع الكويتي وفئاته وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.