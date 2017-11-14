منحنا الفرصة لدور النشر الكويتية الشبابية لعرض منتجاتها في المعرض ودعمناها وحرصنا على عمل حفلات توقيع الكتب خاصة للشباب والإعلان عنها

لا علاقة لنا بالكتب «المستبعدة» من معرض الكتاب فهذا من اختصاص إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام وما يحكمنا هو قانون المطبوعات وما يتعارض معه يتم منعه

معرض الكويت الدولي للكتاب أرخص معرض في القيمة الإيجارية الخاصة بالناشرين في جميع الدول العربية

أكثر من 850 دار نشر سجلت للمشاركة في المعرض وليس معقولاً أن نقبل هذا الرقم كاملاً فلا توجد مساحات لذلك وهدفنا الكيف وليس الكم

سمحنا لمن لم تشارك في المعرض من دور النشر بأن تشارك من خلال توكيل لدور نشر أخرى تقوم هي بعرض كتبها

482 جناحاً في المعرض تمثل 30 دولة منها 17 بلداً عربياً و13 بلداً أجنبياً منها 423 دار نشر خاصة «أهلية» و53 مؤسسة وجهة حكومية و6 منظمات عربية وإقليمية أسامة أبوالسعود

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ينطلق غدا معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 42 والذي يستمر حتى 25 الجاري بأرض المعارض بمنطقة مشرف وسط توقعات بزيادة اعداد الزوار وبرنامج ثقافي حافل مع زيادة عدد دور النشر والعناوين العديدة التي يتضمنها المعرض في دورته الجديدة.

وفي هذا الاطار، أعلن مدير معرض الكويت الـ 42 للكتاب سعد العنزي في لقاء مع «الأنباء» ان 484 دار نشر تشارك في معرض الكويت للكتاب هذا العام تمثل 30 دولة منها 50 دار نشر جديدة تشارك لاول مرة بما يقارب الـ 500 ألف عنوان.

وكشف ان عدد زوار المعرض العام الماضي بلغ 330 ألف زائر بواقع 30 ألفا يوميا، متوقعا زيادة الاقبال هذا العام عن العام السابق. واشار الى ان ادارة المعرض سجلت 10 آلاف و379 عنوان كتاب جديدا في فهرس معرض الكويت للكتاب هذا العام، لافتا في الوقت ذاته الى ان اكثر من 850 دار نشر سجلت للمشاركة في المعرض، مضيفا في الوقت نفسه أنه «ليس معقولا ان نقبل هذا الرقم كاملا فلا توجد مساحات لذلك وهدفنا الكيف وليس الكم».

واشار العنزي إلى أن عدد اجنحة المعرض هذا العام بلغ 482 جناحا تمثل 30 دولة منها 17 بلدا عربيا و13 بلدا اجنبيا منها 423 دار نشر خاصة «اهلية» و53 مؤسسة وجهة حكومية و6 منظمات عربية واقليمية. واعلن العنزي انه تم السماح لمن لم تشارك في المعرض من دور النشر ان تشارك من خلال توكيل لدور نشر اخرى تقوم هي بعرض كتبها.

وعن عدد الكتب الممنوعة في المعرض قال العنزي: لا علاقة لنا بالكتب المستبعدة من معرض الكتاب، فهذا من اختصاص ادارة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام، وما يحكمنا هو قانون المطبوعات وما يتعارض معه يتم منعه من العرض في معرض الكتاب.

وفيما يخص احتفال الكويت باختيارها عاصمة للشباب العربي 2017 وما يقدمه المعرض للشباب، أوضح: منحنا الفرصة لدور النشر الكويتية الشبابية لعرض منتجاتها في المعرض ودعمناها وحرصنا على عمل حفلات توقيع الكتب خاصة للشباب والاعلان عنها والتسويق لها من خلال المعرض، وفيما يخص اسعار الكتب اكد حرص ادارة المعرض على ان تكون الاسعار في الاطار المعقول، ونلزم الناشرين المشاركين في المعرض على اعطاء خصم 25% لزوار معرض الكويت الدولي للكتاب.

وبالنسبة لاسعار إيجارات المعرض قال العنزي: على لساني شخصيا كمدير للمعرض فإن معرض الكويت الدولي للكتاب ارخص معرض في القيمة الايجارية الخاصة بالناشرين في جميع الدول العربية.

كل هذه القضايا المهمة وغيرها من التفاصيل في السطور التالية:

نبدأ معكم من الجديد الذي يقدمه معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 42 لهذا العام؟

٭ هذا العام لدينا الكثير من الأمور الجديدة، وأولها إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الناشرين ودور العرض، ففي السابق كان عن طريق بطاقات ورقية، واستعضنا عن ذلك بإطلاق أول موقع إلكتروني لتسجيل الناشرين وأصبح التسجيل إلكترونيا بالكامل.

وكذلك لأول مرة صممنا شعارا جديدا لمعرض الكويت الدولي للكتاب وسيكون شعارا ثابتا وعلامة مميزة لمعرض الكويت للكتاب، وايضا هذا العام تنضم إلينا 50 دار نشر جديدة لأول مرة وهي ما بين دور نشر عربية وأجنبية، وهذا من باب التطوير وتنشيط العمل واستحداث دور نشر جديدة في المعرض.

ماذا يميز المعرض هذا العام من أنشطة وفعاليات ثقافية وأدبية واستضافة مفكرين وكتاب؟٭ تزامن معرض الكويت للكتاب العام الماضي 2016 مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا العام لا تزال الكويت تحتل موقع الريادة أيضا على الساحتين العربية والعالمية في الإبداع، حيث تم اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي لسنة 2017، لذلك ركزنا على مواضيع الشباب وادخلنا دور نشر شبابية جديدة لأول مرة، واتفقنا مع المسؤولين في وزارة الدولة لشؤون الشباب لإقامة أنشطة ومحاضرات للتعريف بهذه الاحتفالية كون الكويت عاصمة للشباب العربي، وسيكون هناك تركيز على هذا الموضوع.

وايضا لدينا العديد من المحاضرات والندوات والأمسيات وورش العمل وايضا أنشطة الطفل، ولدينا برنامج ثقافي متنوع يتضمن معرضا للفنون التشكيلية يساهم به اكثر من 100 فنان وفنانة تشكيلية من الكويت، وايضا معرضا لرسوم الكاريكاتير ومعرض الأختام الدلمونية المكتشفة في الكويت والتي تخص الحضارة الدلمونية وذلك بالتعاون مع إدارة الآثار والمتاحف.

وكذلك لدينا المجاميع الشبابية الثقافية التطوعية، حيث منحناهم أجنحة في المعرض، فلديهم برامج ثقافية مصاحبة وموازية للبرنامج الثقافي الرسمي الذي نعد له، بالإضافة الى حفلات توقيع الكتب وغيرها من الأنشطة المتعددة، وكذلك فإن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستكون معنا هذا العام في نشاط مميز بعنوان «الجاحظ وكتاب الحيوان» لتثقيف الناشئة.

وهناك جناح مراقبة الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحفيز الطفل على القراءة وتثقيفه بشكل عام.

هذا إلى جانب تعاون الإخوة في دور النشر الكويتية المتعاونة معنا حيث اعدوا احتفاليات خاصة في أجنحتهم وايضا حفلات توقيع الكتب لكتابهم، لذلك نعد الجمهور الكريم بالعديد من الأمور الجديدة والمستحدثة في معرض الكتاب هذا العام.

دور النشر المشاركة

كم دار نشر مشاركة في المعرض هذا العام؟ وكم عدد دور النشر الجديدة؟

٭ 484 دار نشر تشارك في معرض الكويت للكتاب، منها 50 دار نشر جديدة تشارك لأول مرة في معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، وهذا يحقق نقلة نوعية واستحداثا لإصدارات جديدة تصل الى الساحة الكويتية.

كم عدد عناوين الكتب التي يضمها المعرض هذا العام؟

٭ هذا العام سجلنا 10 آلاف و379 عنوان كتاب جديدا في فهرس معرض الكويت للكتاب هذا العام، والعنوان لا يحدد عدد الكتب في المعرض ولكن ما يصلنا من عينات من الدول وايضا ليس كل الدول ترسل عينات، وكذلك هناك كتب يتم إصدارها بعد طباعة فهرس معرض الكويت للكتاب.

وكم العدد الإجمالي لجميع العناوين؟

٭ 160 ألفا و60 عنوان كتاب يتضمنها فهرس معرض الكويت للكتاب، وهذا هو المسجل في الحاسب الآلي، ولكن فعليا تصل العناوين الى ما بين 450 و500 ألف عنوان كتاب في المعرض.

من بين هذا الكم الكبير من عناوين الكتب دائما ما يثار التساؤل عن الكتب الممنوعة من العرض في معرض الكتاب هذا العام؟

٭ ليست لنا علاقة بالكتب المستبعدة، لان هذا عمل خاص بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، وهم يقومون بمساعدتنا في هذا الجانب بكل اجتهاد، وعملهم على قدم وساق لإنجاز عملهم.

وهم دائما يعملون وفق القانون، وما يحكمنا هو قانون المطبوعات وما يتعارض معه يتم منعه من العرض في معرض الكتاب.

دائما ما يحظى معرض الكويت للكتاب بمفاجآت في استضافة كبار الكتّاب والمثقفين من العالم العربي، من أبرز تلك الشخصيات هذا العام؟

٭ هناك العديد من المفاجآت سيتم الإعلان عنها فيما بعد، ونحن نتعاون مع كثير من الكتاب والأدباء والمفكرين الذين يذخر بهم برنامجنا الثقافي هذا العام.

كم عدد زوار المعرض العام الماضي وما العدد المتوقع هذا العام؟٭ وفق الاحصائيات للمعرض السابق بلغ عدد زوار المعرض 330 الف زائر على مدى 11 يوما هي عدد ايام معرض الكويت للكتاب، بمعدل يومي بلغ 30 الف زائر، وايضا بلغ عدد زوار المعرض من طلبة المدارس سواء التعليم العام او الخاص ما يقارب الـ 27 الف طالب وطالبة زاروا المعرض يمثلون اكثر من 560 مدرسة خاصة وحكومية، وان شاء الله التعاون مستمر مع وزارة التربية وهناك جدول لزيادة هذه الرحلات ونتمنى زيادة اعداد الطلاب الزائرين للمعرض بما يحقق الفائدة التي نتمناها بزيادة الاقبال على القراءة والتشجيع المستمر عليها.

لذلك فإننا نتوقع زيادة اعداد الزائرين هذا العام عن الاعوام السابقة.

ننتقل إلى ما يشتكي منه بعض الناشرين سواء في ضيق المساحات المخصصة او زيادة اسعار الايجارات في معرض الكويت للكتاب، بم تردون عليهم؟

٭ على لساني شخصيا كمدير معرض الكويت الدولي للكتاب معرض الكويت الدولي للكتاب ارخص معرض في القيمة الايجارية الخاصة بالناشرين في جميع الدول العربية.

اما فيما يخص ضيق المساحات فنحن في النهاية محكومون بموقع محدد، فصالات معرض الكويت ثابتة ولا توجد اكبر من هذه الصالات الموجودة، ولذلك فنحن نحرص دائما على مشاركة اكبر عدد من دور النشر المتميزة، فمعرض الكويت للكتاب يحرص على الكيف اكثر من الكم، فنحن لا نسعى الا رقم بل نسعى الى تحقيق جودة بتقديم منتج متميز.

ولعل الاقبال المتزايد على هذا المعرض وحرص الناشرين على الاقبال المتزايد يؤكد اهمية معرض الكويت الدولي، فكما ذكرت منذ قليل فتحنا هذا العام باب التسجيل الالكتروني وتقدم الينا اكثر من 850 دار نشر للتسجيل في المعرض وليس معقولا ان نقبل هذا الرقم كاملا، فلا توجد مساحات لذلك، وبناء على ذلك حاولنا قبول اكبر رقم ممكن وسمحنا لمن لم يشارك في المعرض ان يشارك من خلال توكيل لدور نشر اخرى تقوم هي بعرض كتبه.

كم عدد الدول المشاركة في المعرض هذا العام تقريبا وعدد الاجنحة في المعرض؟٭ لدينا هذا العام 482 جناحا في المعرض تمثل 30 دولة منها 17 بلدا عربيا و13 بلدا اجنبيا، منها 423 دار نشر خاصة «اهلية» و53 مؤسسة وجهة حكومية و6 منظمات عربية واقليمية.

دائما ما يكون الحديث عن محتوى المعرض وما تتضمنه الكتب من قيم وافكار تنمي وتثقف المجتمع، فما المعايير في اختيار دور النشر في ذلك؟

٭ كما سبق وذكرت اننا نركز على قضية المحتوى او الكيف وليس الكم ولذلك نحرص على نوع معين من دور النشر المشاركة في المعرض وهي دور النشر الصانعة للكتاب وليست المسوق للكتاب اي نتعامل مع المصدر او الام للكتاب.

ونحن نسمح لهذه الدور ان تعرض ما لديها من ابداعات، فهناك بعض المكتبات او دور النشر لديها اكثر من 1500 عنوان وليس معقولا ان تقيدها بنوع معين من الكتب، فمعرض الكتاب بالنسبة لها سوق مفتوح للكتاب.

ونحن نوفر في المعرض وجبة متكاملة لكل قارئ سواء كتب فكرية وثقافية وادبية وكتب تهم الاسرة والطفل وغيرها العديد من الكتب والابداعات.

ننتقل إلى رؤية المعرض والتي تأتي بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017، فما الجديد الذي يقدمه المعرض للشباب الكويتي من تسهيلات واتاحة فرص لعرض افكاره وابداعاته في معرض الكتاب وتحفيزه وتقديم رؤية ومشورة حول تنمية ابداعاته؟

٭حرصت الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلة بالأمين العام م.علي اليوحة على منح المجاميع الشبابية التطوعية اجنحة مجانية في المعرض لإقامة انشطتها وبرامجها الثقافية، وايضا بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب عملنا برنامجا متكاملا مختصا بالشباب وايضا برنامج توعوي، وكذلك برنامج تثقيفي زاخر بالتعاون مع جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية يختص بتكنولوجيا المعلومات والجديد في هذا العلم لخدمة الشباب الذين لديهم ميول في هذا الاطار، كما منحنا الفرصة لدور النشر الكويتية الشبابية لعرض منتجاتهم في المعرض ودعمناهم، وحرصنا على عمل حفلات توقيع الكتب خاصة للشباب والاعلان عنها والتسويق لها من خلال المعرض، ولذلك قدمنا من خلال المعرض كثيرا من التسهيلات التي قدمناها للشباب ولغير الشباب.

اخيرا عن سعر الكتب داخل المعرض، ومعروف انه كلما رخص ثمن الكتاب زادت عملية اقتنائه، وهو ما يعود على المجتمع بالفائدة المرجوة من المعرض، كيف تنظرون لأسعار الكتب في المعرض؟

٭ من المعروف ان المصدر الاساسي للكتاب هو الورق، وهو مرتبط ببورصة مثل الذهب والفضة وأسعار الكثير من السلع الاخرى عالميا، ومن واقع تعاملنا مع الناشرين نجد ان اسعار الكتب تختلف من عام الى عام نظرا لارتباطها بأسعار الورق صعودا وهبوطا.

والناشر ايضا لديه التزامات اخرى ومنها دفع تكلفة الجناح واستقطاب المندوبين واقامتهم في الكويت وتذاكر سفرهم وتكلفة شحن الكتب وغيرها من الامور، وكلها تكلفة على الناشر.

لكننا نحرص على ان تكون الاسعار في الاطار المعقول، وايضا نلزم الناشرين المشاركين في المعرض بإعطاء خصم 25% لزوار معرض الكويت الدولي للكتاب.

وكيف يحصل الجمهور على هذا الخصم؟

٭ الناشر يعطينا قائمة بأسعار الكتب ونحن نعتمدها، وبعد هذا الاعتماد يقوم بخصم 25% اضافي على اسعار الكتب.

وفي بعض الاحيان نجد مبالغة في بعض الاسعار ولذلك لا نعتمدها فنخاطب الناشر ونتواصل معه لحين تخفيض السعر.

اخيرا رسالة للجمهور ماذا تقولون فيها؟

٭ اهلا وسهلا بكم في معرض الكويت الـ 42 للكتاب الذي سيفتتح تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تمام الساعة الـ 10 من صباح غد وسيتواصل حتى 25 الجاري، ونعدكم ان شاء الله ان نبذل قصارى جهدنا لتوفير جميع الامكانيات لنجاح هذا المعرض، واقول ان المعرض لا ينجح بدون زوار، ولذلك فإننا ننتظر حضور الجمهور الكريم وسيجدون ما يسرهم من كتب واصدارات يحتاجونها.

وكذلك توفير المراجع لطلبتنا في مختلف العلوم والفنون والآداب، وان شاء الله يجدون شيئا منظما ومطورا يسعدهم.

تسهيلات خاصة للناشرين خلال اللقاء، اشار مدير معرض الكويت الدولي للكتاب الى ان ادارة المعرض سهلت الكثير من الامور للناشرين في معرض الكتاب ومنها الترتيب مع بعض الفنادق الذين قدموا لهم خصومات خاصة، ومن جانبنا وفرنا المواصلات من الفندق الى المعرض والعكس مجانا خلال فترة المعرض.

تخصيص صالة للأطفال

في أثناء اللقاء كان السؤال عن الاهتمام بالاطفال وتشجيعهم على القراءة، حيث اشار العنزي الى ان ادارة المعرض خصصت صالة 7 بمعرض الكويت الدولي للكتاب لدور النشر الخاصة بالطفل.

وكذلك فإن جناح مراقبة الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مشارك بكثير من الانشطة للطفل، وكذلك دور النشر الخاصة المشاركة في صالة الطفل اعدت انشطة ومسابقات وبرامج تحفيزية لاستقطاب الاطفال. والطفل ابدا لن ننساه وهو في بالنا وبالعكس فهو البذرة التي نحاول تنميتها وتطوير مواهبها.