سكونياميليو: الصقور تحظى باهتمام خاص في إيطاليا منذ أمد طويل لميس بلال

واصل «الأسبوع الثقافي الإيطالي» فعالياته بافتتاح معرضين يوم أمس الأول، هما معرض «الصور للصقور» لسلينا جلفاني في قاعة الفنون، ومعرض اللوحات التشكيلية للفنان كارلو كوردوا في قاعة العدواني في ضاحية عبدالله السالم، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، والسفير الإيطالي لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو، وجمع من أبناء الجالية الإيطالية والمتذوقين للفن الإيطالي.

وقال السفير سكونياميليو، خلال افتتاح المعرضين ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الإيطالي الذي يقام بالتعاون بين المجلس الوطني والسفارة الإيطالية، إن المعرضين يضمان أعمالا إبداعية جميلة متنوعة أخذت جانبين وهما التصوير والتشكيل، لافتا إلى أن معرض التصوير لسلينا جلفاني يبين أن الصقور تحظى باهتمام خاص منذ أمد طويل في إيطاليا، مضيفا أن الأعمال الموجودة تظهر مدى احترافية العدسة في التقاط الصقور من خلال تنوع الأماكن والأشكال، وتعبر بلغة الكاميرا عن مضامين رفيعة المستوى توثق هذه المواقف وهذه الطرق الحديثة في التقاط الصورة ومنها لغة بديعة تقترب من اللوحة التشكيلية في مضمونها التعبيري والإسقاطي والفني.

أما معرض الأنثولوجي «السحر المرسوم» للفنان كارلو كوردوا فقد ضم ما يقارب 30 لوحة، بعضها ذات أحجام مدهشة تنتمي إلى عصور تصويرية مختلفة، وتم تجمعيها لتروى وتعبر عن التطور الإبداعي للرسام.

وتركز اللوحات على موضوع المناظر الطبيعة والخلابة التي من خلالها يمنح كوردوا تفسيرا أصيلا وعصري، فتصبح الطبيعة المجسدة على لوحات كوردوا مكان السحر: غابات ساحرة، وبحيرات عاكسة، ومعالم معلقة ومعابد من الشجر تظهر الواقع مع بعد شبه سريالي للصورة.

وفي أعمال كوردوا الفنية يتعايش الإحساس والشعور الميتافيزيقي مع زخم حسي ينبع من الكثافة اللونية للألوان المستخدمة فطريقة توزيع الضوء والظلال أو القتمة في اللوحة تبدو قادرة على رسم تلك الحدود الرائعة بين العالم والحلم وبين الواقع والخيال. وتعد أعمال كوردوا قطعه أصيلة من الشعر ومدخل للجمال، قادرة على استكشاف والاحتفال بسر الوجود.