الماراثون جمع 40 ألف دينار من التبرعات لمصلحة خدمات الرعاية للأطفال

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها لماراثون RunKuwait الخيري السنوي بنسخته السابعة، وهي الفعالية الصحية التي نظمتها مجموعة فوزية السلطان الصحية لصالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه المبادرة الخيرية الاجتماعية جاءت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه القطاعات الخيرية والإنسانية والصحية، حيث تحرص الشركة على دعم البرامج والمشاريع التي تخدم الأهداف النبيلة، وذلك من خلال الشراكة مع الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الإنسانية ومنها مجموعة فوزية السلطان الصحية، حيث تعمل الشركة جاهدة على مساندة العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية باعتبارها كيانا اقتصاديا مؤثرا في الدولة.

وبينت «زين» أن ماراثون RunKuwait الذي أقيم في المركز العلمي قد شهد حضورا كبيرا من جميع الأعمار فاق الـ 2000 مشارك، وتم جمع أكثر من 40 ألف دينار من التبرعات التي سيذهب ريعها لتقديم خدمات الرعاية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز تقييم وتأهيل الأطفال التخصصي غير الربحي التابع لمجموعة فوزية السلطان الصحية، والذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية متخصصة للأطفال تتضمن العلاج الطبيعي واضطرابات النطق والتواصل والخدمات الاستشارية النفسية والسلوكية.

وحرصت الشركة من خلال رعايتها للماراثون على تشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم واتخاذ نمط الحياة الصحي من خلال نشر مفهوم ممارسة الرياضة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا الصحية، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ الرياضة كوسيلة لتفادي الأمراض الصدرية وأمراض القلب والسكري وغيرها.

واختتمت «زين» بالتأكيد على أنها مستمرة في تخصيص مساهماتها الاجتماعية تجاه القضايا الإنسانية لتعكس بذلك القيم الجميلة لعلامتها التجارية (زين عالم جميل)، مشيرة إلى أنها ستكرس المزيد من جهودها في الفترة المقبلة بهدف ترسيخ التزاماتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.