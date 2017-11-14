مفرح الشمري

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يكرم مهرجان أجيال السينمائي في دورته الخامسة التي ستنطلق 29 الجاري الفنان الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا وذلك تقديرا لعطاءاته الفنية ومسيرته المهنية الحافلة وذلك من خلال ليلة مميزة تقيمها إدارة المهرجان والتي سيشارك فيها عدد من المخرجين السينمائيين الشباب ضمن برنامج عروض خاصة «صنع في الكويت» التي ستضم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة المميزة.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان ستعرض مجموعة أفلام عددها 103 أفلام من 43 بلدا تعبر عن قوة وتأثير الأفلام في تغيير المفاهيم وإلهام الشباب وإثارة النقاشات الهادفة حول العديد من القضايا التي نعيشها اليوم، حيث تفتتح الدورة بالعرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم «المعيل» للمخرجة نورا تومي والمنتجة المنفذة أنچلينا چولي، وهو فيلم أفغاني تحريكي مستوحى من الرواية الشهيرة للكاتبة ديبورا أليس، ويدور حول عزيمة وإصرار فتاة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاما تلجأ إلى أساليب مبتكرة للعمل وإعانة والدتها وشقيقتها بعد تعرض والدها للاعتقال التعسفي.