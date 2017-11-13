أسامة أبو السعود

فيما يعد انتصارا لنقابة العاملين بشركة نفط الخليج باستجابة الشركة لمطالب العمال بوقف العمل بنظام بصمة الموظفين وربطها بهوية العمل الجديدة الخاصة بموظفي الشركة بمنطقة الخفجي الذين يسافرون يوميا عبر منفذ الخفجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية للوصول لعملهم خارج حدود الكويت، تأتي بناء على تعليمات وزارة الداخلية السعودية.

وأوضحت إدارة شركة نفط الخليج في قرار أصدرته امس وحصلت " الأنباء" على نسخة منه أن البصمة لموظفي الشركة في الخفجي تأتي اتباعا لتعليمات أجهزة الأمن في المملكة وليس لإثبات الحضور والانصراف يوميا .