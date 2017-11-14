بشرى شعبان

شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح على التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مثمنا الدور المهم للجولة الميدانية على مزارع الوفرة صباح امس، للاطلاع الكامل على تقدير العمالة وفق الاحتياجات اللازمة لكل مزرعة.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد عبدالله الدماك ان الهدف من الجولة هو تعريف المزارعين بشروط استقدام العمالة الوافدة للمزارع بصورة عامة، مبينا انه تم تسليط الضوء على عدد من الامور التي تعترض عمل وانتاج المزارع الكويتي، حيث شارك في الجولة نحو 30 مفتشا من هيئة القوى العاملة، واعضاء الاتحاد.

وأشار الدماك الى أن المفتشين جالوا على بعض المزارع واطلعوا على الوضع القائم، وكانوا متفهمين تماما، لاسيما أنه تمت الإشارة إلى عدة نقاط مهمة ومنها نوعية المزارع والأراضي إضافة لطول وعرض الشبرات.

وأضاف أن الاتحاد عقد في وقت سابق اجتماعا مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتم التطرق للحديث عن بعض المواضيع وكان من أبرزها تزويد المزارع بالعمالة، باعتبار أن كل 1000 متر مربع للمحميات المبردة يتم توفير عدد 2 عمالة فقط، وعامل واحد للمحميات العادية.

وأشاد الدماك بالتجاوب السريع من مفتشي الهيئة، فضلا عن ذلك يعتبر هذا الأمر أمنا غذائيا أوصى عليه صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وعما يتردد من وجود مزارع مخالفة قد يتم سحبها من قبل هيئة الزراعة، قال الدماك: لا يوجد مزارع مخالفة، والمزارع الموجودة تعمل وفق أنشطة معينة ومنها النباتي والسمكي وبعضها يزاول نشاط تربية الخيول، مؤكدا أن الهيئة تعلم بالوضع القائم بشكل كامل بأنه لا يوجد مزارع مخالفة، كما أنها متعاونة مع المزارعين، وكان لها دور كبير مع المزارع.

بدوره، أشار مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني الى ان الجولة استفاد منها كلا الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتقدير احتياج العمالة لأي مزرعة، وحصول صاحب الحيازة على الموافقات اللازمة.

وأوضح الشعلاني أنه تم رصد أبرز الاحتياجات التي يتطلبها صاحب اي مزرعة خلال الجولة المشتركة، مؤكدا انه تم تفعيل قرار نقل صلاحيات تقدير الاحتياج من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى هيئة القوى العاملة، مشيرا الى استمرار الجولات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الشعلاني الى التعاون والتنسيق الذي يبديه مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، خاصة في القضايا التي تخدم المشاريع الزراعية، مشيرا الى أن تقدير احتياج اي مزرعة يختلف من حيازة لأخرى وبحسب النشاط والمساحة، مضيفا ان ملفات كل المزارع موجودة في كل محافظة على حدة.

بدوره، قال عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين العجمي إن قرار نقل صلاحيات تقدير احتياج العمالة في المزارع من هيئة الزراعة الى الهيئة العامة للقوى العاملة، ادى الى تنظيم مثل هذه الجولة الميدانية التي تلامس احتياجات المزارع بصورة عامة، وتهدف الى تذليل العقبات امام المزارع الكويتي.

وذكر العجمي ان الاتحاد يعمل على تسخير امكانياته امام المزارع لحل كل الامور التي تعيق عملية انتاج الخضراوات والفاكهة محليا، مشيرا الى تقدير احتياجات العمالة في المزارع من الأولويات بالنسبة للمزارع.

وأكد أن الاتحاد يهدف الى حماية الثروة الزراعية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الأوجه، الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلا عن الدفاع عن حقوق المزارعين والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والمادية.

من ناحيته، قال أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي ان الزيارة تجسد على أرض الواقع الشراكة المجتمعية بين الاتحاد والجهات الحكومية، بهدف الوقوف على احتياجات المزارع بصورة عامة، والمزارعين خاصة، مبينا استعداد الاتحاد لمد يد العون لأي جهة بهدف تحقيق المصلحة العامة.