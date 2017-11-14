استقبل وكيل وزارة العدل المساعد ورئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل أمس وفدا من إدارة الخبراء بدولة قطر الشقيقة ضم كلا من محمد الكواري رئيس إدارة الخبراء بدولة قطر، وناصر المطرفي نائب رئيس إدارة الخبراء والذي يزور البلاد حاليا ضمن برنامج تبادل الرؤى والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من التجربة الكويتية في مجال الخبرة.

وقد استمع الوفد الزائر لشرح حول قانون الخبرة بالكويت وتعديلاته والقرارات المنظمة العمل الخبراء، حيث اطلع على عرض حول الأنظمة الآلية للدورة المستندية المعمول بها في الإدارة، وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في مقر الإدارة العامة للخبراء شملت إدارتي الشؤون الفنية والتفتيش الفني، بالإضافة إلى حضور عدد من جلسات الخبرة.

وأكد الدخيل أهمية هذه الزيارة وعلى ضرورة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه المصلحة العامة.