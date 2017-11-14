قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد ساري الثويمر ان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بصدد تنظيم ندوة جديدة بعنوان «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63/2015» ويأتي ذلك من حرص إدارة المعهد على التوعية بجرائم تقنية المعلومات وسيحاضر كل من د.بدر الراجحي عضو هيئة التدريس كلية الحقوق بجامعة الكويت ومحمد الغملاس مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر والمقدم حمد خورشيد مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية.

ويأتي انعقاد مثل هذه الندوات حتى يكون المواطنون على دراية كاملة بمثل هذه القوانين المهمة لكي لا يقعوا ضحايا لأي من تلك الأعمال التي قد تؤدي إلى الضرر بهم، كما سيتم تسليم شهادات حضور للندوة، إضافة إلى فتح باب المناقشة والحوار بين الحضور والمحاضرين لكي يستفسر الحضور عما يهمهم من أمور تتعلق بالقانون، كما يأتي انعقاد مثل تلك الندوات من منطلق رؤية المعهد في الاهتمام بالكوادر البشرية وللتوعية القانونية المهمة وسعيا لتحقيق رؤية الكويت 2035 في الارتقاء والعناية بالكوادر والعنصر البشري.

وستنعقد الندوة غدا الأربعاء في تمام الساعة 6 مساء بمقر المعهد الجديد بمدينة الكويت «قبلة» شارع أبوبكر الصديق متفرع من شارع فهد السالم ـ خلف برج حمود.