أعلنت قرية صباح الأحمد التراثية عن بدء التسجيل بمسابقات وفعاليات مهرجان الموروث الشعبي للموسم الخامس اعتبارا من غد الأربعاء.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان في تصريح صحافي من لديه الرغبة في المشاركة المسارعة في عملية التسجيل التي ستغلق أبوابها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وذلك بزيارة موقع القرية الكائن في السالمي (الكيلو 59) لإتمام عملية التسجيل.

وأشارت اللجنة إلى أن المهرجان هذا العام يشهد إطلاق مجموعة من المسابقات التراثية والشعبية والتي تشمل فئات الإبل «مزاين وهجيج» والأغنام «مزاين ومراح وإنتاج» والطيور «جمال وسرعة وملواح» والخيل «قدرة وتحمل» وغيرها من المسابقات، إضافة إلى المسابقات التراثية والشعبية، والتي تعيد إحياء تراث الآباء والأجداد وتحافظ على الموروث الشعبي.

وأشارت اللجنة إلى أن القرية استكملت تطوير جميع المرافق والخدمات لخدمة روادها من المطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية وصالات الألعاب التراثية والمتاحف التاريخية لدول مجلس التعاون الخليجي والحرف اليدوية والمعالم السياحية والبحيرات الاصطناعية.

يذكر أن القرية ستقيم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية والرياضية بينها ماراثون المشي الذي سيقام للمرة الأولى والرماية وكرة القدم وغيرها، إلى جانب المسابقات الشعبية الخاصة للشباب والمتقاعدين وفنون الطبخ والعروض الفنية والفلكورية والمسابقات للجمهور، والتي تشهد توزيع الكثير من الجوائز القيمة.