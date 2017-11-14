أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية مبادرتها الجديدة «رقمنة المعرفة» في دورتها السابعة عشرة هذا العام، تماشيا مع استراتيجيتها 2015-2020 وتأتي باكورة أنشطة هذه المبادرة بالمشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 42، والذي سيفتتح غدا الاربعاء، وبهذه المبادرة ترسخ الجائزة اهتمامها بالنشاطات والفعاليات التي رفدت عالم الثقافة والمعرفة عبر مسيرتها الطويلة ومنها دواوين المعلوماتية، ومجالس الحوار، ومسابقات شفت الكويت، وتدوين.

جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به م.بسام جايد الشمري رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة، مضيفا ان هذه المشاركة تأتي في ضوء استراتيجية الجائزة 2015-2020 (دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد) المستمدة من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا، واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتعزيز المعرفة بمجالاتها المتنوعة، سعيا الى مواكبة المنظومة المعرفية العالمية المتجددة، بهدف تنمية روح الإبداع والابتكار لتطوير أدوات المعرفة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة، علاوة على ترسيخ دور الكويت الريادي في حقول المعرفة.

بدورها، أفادت د.صفاء زمان عضو اللجنة المنظمة العليا ومنسق لجنة الأنشطة بأن المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الثاني والأربعين تأتي في ظل تعاون الجائزة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يشجع على القراءة والتدريب على الإنتاج الفكري، ويدعم الإبداع في مختلف مجالات العمل الثقافي، اضافة الى تشجيعه الاستثمار في السياحة الثقافية.