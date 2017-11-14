العنزي لـ «الأنباء»: ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن التي يمكن أن يحدث بها تطاير للأشياء أثناء وقوع الزلازل

كود زلزالي خاص للمباني قريباً

رمضان: الكويت ليست بمنأى عن تأثيرات الزلازل الكبيرة التي يمكن أن تقع في المنطقة



دارين العلي - وكالات

فيما استمرت ارتدادات الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود العراقية ـ الايرانية مساء اول من امس لتصل الى 100 هزة، اعلنت ايران ارتفاع عدد القتلى إلى 400 وعن إصابة 6 آلاف آخرين، بينما اكدت بغداد ان 8 عراقيين قتلوا واصيب 536 آخرون.

فقد اعلن مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي أن الشبكة الكويتية سجلت 14 ارتدادا حتى السابعة من صباح أمس، كتوابع للزلزال الذي ضرب الحدود العراقية -الايرانية مساء أمس الاول تراوحت قوتها بين 4 و4.9 على مقياس ريختر دون أن نشعر بها في الكويت. وفرق العنزي في تصريح خاص لـ «الانباء» بين قوة الزلزال وشدته، لافتا الى أن موجات الزلازل تتحرك في كل الاتجاهات وكلما ابتعدنا عن مركز الزلزال تكون تأثيراته أخف وهو ما يعرف بشدة الزلزال، لافتا الى ان قوة الزلزال هي الطاقة التي تخرج عن الزلزال نتيجة انكسار طبقات الأرض في موقعه وقد كانت أمس 7.2 بمقياس ريختر، اما شدة الزلزال والتي وصلت الى الكويت فكانت بين 2 الى 3 درجات على مقياس مركلي المعتمد لقياس شدة الزلازل.

وأضح أن قوة الزلزال المرتفعة كانت لها تأثيراتها على الكويت حيث شعر بها معظم السكان مؤكدا عدم وقوع أضرار، لافتا الى أن ردة فعل المواطنين والمقيمين وتعاملهم مع الأمر كان طبيعيا نظرا لخوفهم من قوة الهزة، معتبرا خروجهم الى الشارع تصرفا صحيحا خصوصا في العمارات المرتفعة منبها الجميع بالابتعاد عن النوافذ والاماكن التي يمكن ان يحصل فيها تطاير للأشياء أثناء وقوع الزلازل.

كود زلزالي

وعن كود الزلازل الذي اقترحه معهد الابحاث منذ سنوات، قال العنزي ان الكويت تتجه لاعتماد كود زلازل خاص، لافتا الى ان معهد الكويت اقترح ذلك منذ فترة ويتضمن مواصفات خاصة للمباني، كما ان الجهات المعنية بذلك تقوم بالاجراءات المعنية، وتسير باتجاه وضع كود زلزالي للمباني في الكويت.

بدوره، قال الخبير الفلكي عيسى رمضان لـ «الانباء» إن الزلزال وقع في المنطقة الموجودة في ناحية مدينة حلبجة جنوب شرق مدينة السليمانية والقريبة من الحدود الايرانية بعمق 33 كيلومترا في باطن الارض ويبعد من 650 الى 700 كيلو متر عن الكويت، لافتا الى ان قوته المرتفعة أدت الى الشعور به في الكويت بشكل كبير بالرغم من بعد المسافة، وخصوصا سكان المناطق القريبة من السواحل. واشار رمضان الى ان الزلزال وقع في المنطقة القريبة من خط الزلازل الذي يمتد من جبال الهند الى باكستان الى غرب لسلة جبال زاغروس ثم المناطق الغربية في ايران حتى الحدود العراقية- الايرانية وهذا ما يسمى بحزام الزلازل. وبين ان المراصد العالمية ومنها الاميركية واليابانية سجلت ارتدادات كثيرة لهذا الزلزال ومنها حصل في الثامنة صباحا والثانية عشرة ظهرا من يوم أمس بقوة 4.2 وبأعماق أكبر تصل حتى 39 كيلومترا في باطن الارض وبالتالي لم يتم الشعور بها في الكويت.

وحول ما اذا الكويت بمنأى عن الزلازل، لفت الى أنها ليست بمنأى عن تأثير الزلازل الكبيرة التي يمكن أن تحصل في المنطقة وخاصة على السواحل الغربية لإيران حيث يكبر خطرها ويمتد تأثيرها الى البلاد، مشددا على أن هذا الأمر يستدعي اتخاذ اجراءات وقائية من أبرزها تفعيل الانذار وانشاء مركز فعال للانذار المبكر وادارة الكوارث والازمات ويكون مرتبطا بجميع الجهات الحكومية وتفعيل جهاز مركزي لتوصيل المعلومة الصحيحة لدرء خطر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي يتناولها الناس وتؤدي الى التهويل. ونصح رمضان بضرورة اقامة برامج في المدارس لتوعية الطلبة بكيفية التصرف في حال وقوع زلزال وهي المتعلقة بأمور السلامة كالاحتماء وعدم الخوف والهلع والهروب عشوائيا وعدم استخدام المصاعد وغيرها من الارشادات التوعوية لأخذ احتياطات الامن والسلامة اللازمة.

وبحسب ما قالته وسائل الإعلام الرسمية بالعراق وإيران، في وقت سابق، فإن الزلزال ضرب المنطقة الواقعة حول الحدود بين إيران والعراق بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، في حين لاتزال عمليات إخراج عالقين مستمرة.

وشعر الناس بالزلزال في عدة أقاليم بإيران، لكن أكثرها تضررا كان إقليم «كرمانشاه» الذي أعلن الحداد مدة ثلاثة أيام، بعد سقوط 97 شخصا في بلدة سرب الذهب (15 كيلومترا عن الحدود العراقية).

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن الزلزال ضرب محافظات كردستان وخوزستان وأذربيجان الغربية والشرقية (غربي إيران)، وكذلك الأهواز جنوبا.

وأعلنت محافظة كرمانشاه، الأكثر تضررا من الزلزال، حدادا لثلاثة أيام، فيما اكد محافظها هوشنك بازوبند إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء المحافظة.

وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية امس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عزمه التوجه اليوم إلى محافظة كرمانشاه لتفقد المناطق المنكوبة، فيما توجه وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني ووزير الصحة حسن هاشمي إلى كرمانشاه للاشراف على جهود الانقاذ، بينما وصل قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي الى سربل ـ زهاب، احدى المناطق الاكثر تضررا بالمحافظة، لمتابعة عمليات الانقاذ في المنطقة.

الى ذلك، قدمت العديد من الدول العربية والغربية امس التعازي في الضحايا ونشر موقع الرئاسة الروسية الكرملين على الإنترنت، نص برقيتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيريه العراقي والإيراني، بحسبما أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بوتين في برقيته للرئيس الإيراني أرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأقارب الضحايا فيما قال في برقيته لنظيره العراقي تقبلوا خالص التعازي على الآثار المأساوية للزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية، ونحن نشاطر أحزان أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة الكارثة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني عن تضامن بلاده مع إيران والعراق واستعداد حكومته تقديم كل عون ممكن لهما.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني قوله ان الحكومة الإيطالية تعرب عن تضامنها مع إيران والعراق بعد سقوط مئات الضحايا في البلدين، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل عون ممكن للبلدين المتضررين نتيجة الزلزال.

ووفق بيان للخارجية المصرية، أعربت مصر عن خالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا في البلدين، وأكدت وقوفها مع شعبي العراق وإيران في تلك المحنة.

كما بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببرقيتي تعزية إلى الرئيسين العراقي فؤاد معصوم والإيراني حسن روحاني، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

الأمير عزى الرئيسين العراقي والإيراني بضحايا الزلزال

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق د.فؤاد معصوم وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي، عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والمنشآت، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية الى رئيس جمهورية العراق الشقيقة د.فؤاد معصوم وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي، ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية، سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ومن جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة د.حسن روحاني، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب مدن محافظة كرمانشاه غرب إيران وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والمنشآت، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة د.حسن روحاني، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب مدن محافظة كرمانشاه غرب إيران، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الرشيد لـ «الأنباء»: المدارس لم تتضرر من الهزة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربويـة والتخطيــط د ..خالد الرشيد، أن المدارس في جميع المناطق التعليمية ولله الحمد لم تتأثر أو تتضرر من الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد أول من أمس، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق وأن الأمور سارت أمس في مدارسنا على ما يرام، حيث كان الحضور الطلابي كالمعتاد.

وأوضح الرشيد في تصريـح خـاص لـ «الأنباء» أنه لم يتم إخلاء أي مدرسة من الطلبة، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون المناطق التعليمية في هذا الجانب، وداعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه.

«التجارة» و«الدفاع المدني»: توفير أصناف معينة في الجمعيات التعاونية لاستهلاكها عند الحاجة

الكندري: اتحاد التعاونيات صمام الأمان للأمن الغذائي

محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني على اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير مجموعة من الاصناف الاساسية الغذائية في مخازن الجمعيات التعاونية لاستهلاكها في حالات الضرورة والحاجة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور كل من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي والعقيد حسن الزعابي من الدفاع المدني، وبرئاسة رئيس الاتحاد علي الكندري والمدير العام عبدالله الجميل.

وبين ان الاجتماع عقد لبحث السبل الاحترازية لمنع حدوث أي نقص في المواد الغذائية في حال تعرض الكويت لأي هزة ارضية أو اي طارئ آخر، مشيرا إلى انه جرى التأكيد على أن الجميع على اهبة الاستعداد للقيام بأي دور لتحقيق الامن للجميع وضمان سلامتهم وتوفير الغذاء الاساسي لهم.

وذكر الكندري أن وزارة التجارة والصناعة أبدت استعدادها لتوفير مخازن لأي جمعية تعاونية لا تمتلك مخزنا لديها لوضع السلع الاساسية فيه تحسبا لأي طارئ قد يحدث، بحيث تقوم هذه الجمعية بعملها على اكمل وجه وتوفر لروادها ومناطق عملها ما يحتاجون إليه من منتجات وسلع، مشددا على أن التجارة لن تتوانى عن تقديم ما يمكن لأي جمعية تتقدم بطلب خاص بذلك.

وتابع: اتفقنا على تحديد اصناف يجري توفيرها على الدوام وهي من المنتجات الاساسية والغذائية بحيث تكون في الجمعيات التعاونية بشكل دائم ومستمر، داعيا الجميع إلى الاطمئنان فالامور بخير ولا داعي للقلق فالتنسيق على اعلى مستوى والاتحاد كان ولا يزال هو والجمعيات التعاونية صمام امان للأمن الغذائي والمواد متوافرة بشكل كبير.

وذكر أن الاتحاد كان سبق له أن وجه الجمعيات التعاونية في اوقات سابقة لاتخاذ الحيطة والحذر وتوفير المخزون الاستراتيجي في مخازنها لضمان وجوده حال الحاجة اليه واستهلاكه بالطرق السليمة والصحية.

«المهندسين» تدعو لتفعيل خطط الطوارئ

انتقدت جمعية المهندسين غياب الموقف المطلوب من بعض الجهات الحكومية المعنية إزاء الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد مساء أمس الأول، مشيرة إلى أن عدم وجود هذا الموقف الرسمي وإطلاع السكان على الحالة التي شهدتها البلاد فور وقوعها يؤكد الحاجة الماسة الى التفعيل الدائم لخطط الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات التي قد تقع في أي وقت.

وقال أمين سر الجمعية م. فهد العتيبي، إن حالة الهلع التي شهدتها شوارع البلاد كشفت عن القصور الكبير الموجود لدينا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة جدا لوجود جهة توحد الجهود الرسمية وتفعل خطط الاستجابة للطوارئ والتي ثبت وجودها على الورق فقط وفي العمليات الوهمية الشكلية التي تقوم بها بعض الجهات هنا أو هناك وفق سيناريوهات معدة مسبقا.