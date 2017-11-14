فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان عن إنجاز ٧٨% من مشروع إنشاء الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر العقد (ه ط ٢١٣)، موضحا أن المشروع سيسهم في رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا ويقلل من الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الامان والسلامة.

وقال الحصان في تصريح صحافي إن المشروع من المشاريع المهمة والملحة التي تنفذها الهيئة حاليا والذي يتضمن انشاء طرق بطول ٦.٥٠٢ كيلومتر وبعرض ٣٢ مترا ويتكون من ٣ حارات في كل اتجاه اضافة الى حارات للطوارئ كما يتضمن اعمال جسور لعدد ٣ جسور بطول اجمالي ١.٦٥٠ مترا تمر اعلى ٥ تقاطعات رئيسية بالاضافة الى تنفيذ اعمال الخدمات الرئيسية اللازمة.

وشدد الحصان على حرص الهيئة على متابعة تنفيذ المشروع وخطواته التنفيذية بحيث تسيير وفقا لمواعيده التعاقدية، وحث العاملين فيه على تسريع وتيرة العمل والتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة جميع المعوقات والتحديات التي قد تواجههم للمضي قدما نحو الانجاز والتسليم في منتصف ٢٠١٨ المقبل وإدماج المشروع في شبكة الطرق كإضافة جديدة من شأنها إحداث التطوير والتحديث المنشود، مشيرا الى ان المشاريع التي تنفذها الهيئة حاليا ستجعل شبكة الطرق في الكويت تواكب أفضل المعايير والمواصفات العالمية بل وتجعلها من أفضل دول العالم التي تمتلك شبكة طرق حديثة ومتطورة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف التنمية لاسيما توفير البنية التحتية والطرق والخدمات للمدن السكنية الجديدة التي تعول عليها الدولة وتسعى لجعلها أكثر جذبا للسكان.