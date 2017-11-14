أسامة دياب

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى الكويت تأتي تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير، نقلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الرئيس أردوغان أثناء زيارته الأخيرة لتركيا في سبتمبر الماضي.

وأوضح الخبيزي ان الزيارة ستشهد توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اتفاقية تعاون في مجال التعاون الرياضي، مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، وأخيرا بروتوكول تعاون في المجال العلمي والتكنولوجي.

ولفت الخبيزي الى ان الرئيس التركي سيقوم بالاطلاع على سير المشاريع الإنشائية الكبرى التي تقوم بتنفيذها شركات تركية لاسيما مشروع المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي الذي تتولى تنفيذه شركة ليماك.

وأشار الخبيزي الى ان زيارة الرئيس التركي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا بارزا وملحوظا في المجال الاقتصادي، حيث تنامى معدل التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل 1.3 مليار دولار علاوة على توسع الأنشطة الاستثمارية المتبادلة، موضحا ان هذه الزيارة ستكون خطوة مناسبة للتشاور حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.