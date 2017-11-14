أمر الجهات المعنية بسرعة تسليم أراضي مشاريع مدينة سعد العبدالله وجنوب مدينة المطلاع وموقع السكراب و«الدواجن» خالية من العوائق إلى المؤسسة

مجلس الوزراء: إجراءات تنفيذية لسرعة إنجاز مشاريع «السكنية» الجديدة

مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المضي قدما في معالجة الفساد ومعاقبة المفسدين. وقالت المصادر إن المجلس يساند ويدعم كل الجهود التي تحقق هذا الهدف. وأوضحت أنه لم يتم التطرق إلى موضوع التشكيل الحكومي حيث مازال الغموض مستمرا حول الوزراء العائدين. هذا، وبحسب بيان المجلس الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فقد كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بمتابعة تكليفات الجهات الحكومية لإزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين. وأناط المجلس بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع وزارة الدفاع لسرعة اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لتأمين موقع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني من الذخائر والأجسام الغريبة غير المكتشفة والتأكيد على خلو الأعماق التي تحددها المؤسسة لها. وطلب المجلس من الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع على أن تتم موافاة المجلس خلال شهر بما تم إنجازه.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل اجتماعه على صحة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة والتي تكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح، كما نقل تحيات وتقدير سمو ولي العهد وعميق امتنانه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم، وبهذا الصدد يدعو مجلس الوزراء المولى القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية لمواصلة عطائه في مسيرته الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء مضامين رسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي نقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأعضاء المجلس والتي حث فيها سموه أعضاء مجلس الأمة على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية وعدم الانجرار العاطفي والانفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج وأهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي والإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية أو الأزمات الأخرى، مؤكدا سموه في رسالته على دور الكويت وسعيها المتواصل من أجل رأب الصدع في البيت الخليجي، كما شدد سموه على أهمية الدور الدستوري للنواب تشريعيا ورقابيا وأهمية تجسيد روح المسؤولية الوطنية والوعي وحسن التعامل مع جسامة التحديات القائمة.

وقد أكد مجلس الوزراء أهمية المعاني السامية والتوجيهات السديدة الواردة في رسالة صاحب السمو، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدا الحرص على تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب الكويت وشعبها.

كما أشاد مجلس الوزراء بالتجاوب الكامل الذي أبداه أعضاء مجلس الأمة تجاه ما ورد في هذه الرسالة وتأكيدهم على الوقوف خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو إدراكا لأهمية ما ورد في هذه الرسالة ولحجم التحديات التي تستوجب وحدة الكلمة وتغليب الصالح العام وتقوية دعائم الديموقراطية وصيانة مسارها في ظل ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ تسودها روح المودة والألفة والمسؤولية والحرص على مصلحة الكويت وشعبها الوفي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه.

ثم أحاط رئيس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفحوى لقائه مع صاحب السمو، والتي تناولت سبل تنمية العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وفلسطين الشقيقة في جميع المجالات والميادين، كما تم التأكيد على التزام الكويت بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وقد شارك عباس والوفد المرافق في أعمال مؤتمر «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل» الذي استضافته الكويت.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبفحوى لقائه مع صاحب السمو والتي تناولت آخر مستجدات الوضع العربي الراهن وتطورات عدد من القضايا التي تهم الوطن العربي مع الأخذ في الاعتبار الدور المحوري والنشط لسمو الأمير وللكويت في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ومساندة عمل جامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الأول المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة من 1/1 الى 31/12/2016.

واطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تسليم موقع غسالات الرمل والدراكيل في المشروع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كل العوائق ـ التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة لضمان سرعة تقطيع ونقل الإطارات المستعملة أو التالفة من موقع المشروع ـ التنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية لسرعة انتقال مصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن إلى الموقع البديل ومعالجة ما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات اتجاه الدولة ـ وتكليف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لسرعة تسليم موقع سكراب البلدية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كل العوائق ـ تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لسرعة تسليم موقع مشروع تربية الدواجن إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من كل العوائق - تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التكليفات الواردة في البنود السابقة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لسرعة اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لتأمين موقع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني من الذخائر والأجسام الغريبة غير المكتشفة والتأكيد على خلو الأعماق التي تحددها المؤسسة لها.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب وزارة الأشغال بشأن إزالة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع للمناقصة رقم (هـ.ط/244) وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ وزارة الشؤون ـ والبلدية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كل العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع المناقصة رقم (هـ.ط/244) وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لسلطنة عمان الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، منوها بمسيرة السلطنة المباركة ومشيدا بالإنجازات المتميزة التي تحققت في عهد جلالة السلطان قابوس في كل المجالات والميادين، ومؤكدا على عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

الحكومة: رد مجلس إدارة «الكويتية» أمام القضاء

مريم بندق

أوضحت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحديث الآن عن رد مجلس إدارة «الكويتية» المستقيل وإلغاء قرار قبول استقالته لا يتسق، والأمر برمته معروض أمام القضاء. وقالت المصادر: احتراما لقرارات المحكمة الدستورية، لا يحق أن يتم تناول أمر معروض على الجهات القضائية حتى لا تتخذ أي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية قرارا يعتبر تدخلا في اختصاص السلطة القضائية. وعلى الصعيد ذاته، تحفظت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على المعلومات المتداولة حول تقرير لجنة التحقيق في هذه القضية، مشيرة إلى أن مضمون التقرير حول استقالة مجلس إدارة «الكويتية» جاء خلاف هذه المعلومات المتداولة.

زيارة أردوغان تحظى بأهمية كبيرة

رحب مجلس الوزراء بالرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الذي يقوم بزيارة للبلاد، مؤكدا ما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل والقضايا موضع الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته للرئيس أردوغان والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

الكويت بعيدة عن مركز الزلزال

تابع مجلس الوزراء بقلق وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية ـ الإيرانية وآثار الهزة الأرضية الارتدادية التي شعر بها السكان ببعض المناطق بالبلاد مساء يوم اول من امس، وقد طمأن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس المجلس على أن مركز رصد الزلزال التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أشار إلى أن الكويت بعيدة عن مركز خط الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 بمقياس ريختر، وقد عبر المجلس بهذا الصدد عن صادق تعازيه وبالغ مواساته وتعاطفه لأسر الضحايا والمتضررين جراء هذا الزلزال في العراق وإيران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

دعم البحرين.. وإشادة بجهود التحالف

أدان مجلس الوزراء حادث الحريق الذي اشتعل يوم السبت الماضي في خط أنابيب للنفط بمملكة البحرين الشقيقة والذي أدى إلى الإضرار بالمصالح العليا وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة الشقيقة، والمجلس إذ يؤكد وقوف الكويت حكومة وشعبا مع المملكة وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة الشقيقة ضد هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك محاولة استهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية بالبحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية التي كانت تخطط لأعمال عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عن طريق استخدام زوارق مفخخة وغواصين لزرع ألغام بحرية لإعاقة السفن التي تستخدم تلك الخطوط، وقد ثمن المجلس جهود التحالف العربي بقيادة السعودية لإحباط هذه المحاولة الشيطانية التي تعرقل حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.