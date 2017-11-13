كشف مسؤول في وزارة الخارجية، أن زيارة الرئيس التركي رجب اردوغان للبلاد، غدا الثلاثاء، ستشهد التوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات الرياضة وتشجيع الاستثمار المباشر ‏وبرتوكول التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا في وزارة الخارجية الكويتية السفير وليد الخبيزي، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس اردوغان للبلاد تستمر يومين وتأتي تلبية لدعوة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي نقلها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال زيارته إلى تركيا في سبتمبر الماضي.

وذكرأن زيارة الرئيس التركي ستكون فرصة مناسبة للتشاور حول اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، مبينا ان الرئيس اردوغان سيطلع خلال زيارته على سير المشاريع ‏الإنشائية الكبرى ‏والتي تقوم بتنفيذها شركات تركية ‏لا سيما مشروع المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي الذي تتولى تنفيذ أعمال بنائه شركة (ليماك).

واشار الى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين البلدين تطورا بارزا وملحوظا في المجال الاقتصادي حيث تنامى معدل التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل الى 1.3 مليار دولار علاوة على توسع الأنشطة الاستثمارية المتبادلة.