عادل الشنان

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تغريم أكثر من 5 مقاولين تأخروا في تسليم مشاريعهم وخالفوا بعض بنود العقود المبرمة مع المؤسسة.

وبين ان قيمة الغرامات المالية وصلت الى 47 مليون دينار، الى جانب اتخاذ خطوات تأديبية بحق المقاولين وصلت الى سحب الأعمال ومنعهم من المشاركة في المناقصات المطروحة منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى انتهاء المهلة والتي تصل الى ثلاث سنوات.

وقال المصدر لـ«الأنباء» إن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل اصدر قرارا في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة «الفتوى والتشريع» للتحقيق في مخالفات وقعت من قبل المقاولين وكيفية تعامل «السكنية» بشأن العقوبات، مردفا بأن اللجنة تبعها قرارات صارمة وصلت الى حرمان 3 شركات رئيسية ومقاولين من الباطن ومهندسين مشرفين من المشاركة في مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، اضافة الى حرمان اخرى لمدة عام ومقاول باطن ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر ان قرارات اللجنة بإشراف مباشر من الوزير لم تكتف بحرمان الشركات بشأن تنفيذ ومتابعة المشاريع بل أصدرت قرارات وعقوبات تأديبية بحق مهندس المؤسسة المقيم لأحد المشاريع ونائبه ومراقب الأعمال والموقع.