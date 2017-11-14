شكر رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل في بروكسل د. عبدالعزيز السبيعي الكويت على استضافتها المؤتمر الدولي لمعاناة الطفل الفلسطيني.

ودعا السبيعي المؤتمر إلى تخصيص دعم دائم ومستمر للطفل الفلسطيني مشددا على ضرورة وضع حلول عملية وتوصيات من شأنها دعم وتعزيز صمود الطفل الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوقه.

وأكد السبيعي أن المنظمة اقترحت عدة توصيات منها: إقامة منصة تقوم على تشبيك العلاقات بين المنظمات الفلسطينية المختصة بالطفل مع المنظمات الدولية والغربية بشكل عام، وتأسيس مجلس مراقبة ومتابعة لحقوق الطفل الفلسطيني التعليمية، الصحية، حق الحياة الكريمة، عدم تشغيل الطفل بسن القاصر، بالإضافة إلى أنه يمكن لمنظمة العالمية لحماية الطفل ان تساهم في وضع الخطوط العريضة بالمتابعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت وجامعة الدول العربية.