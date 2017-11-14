حصل الفريق الكويتي للقوات المسلحة على كأس التفوق في بطولة الجوجيتسو القتالية الأولى التي شارك فيها «الجيش والحرس الوطني والداخلية» مع فريق الجيش الأميركي، والتي نظمتها وزارة الداخلية.

وقام وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بتكريم المشاركين من الحرس الوطني في البطولة بعد تألقهم وإحرازهم المراكز الأولى و4 ميداليات، 3 منها ذهبية وواحدة فضية، وهم: وكيل أول ناصر طالب عباس (حصل على ميدالية ذهبية)، ورقيب أول حمد علي حمد (حصل على ميدالية ذهبية)، وحارس وطني عبدالعزيز خالد جاسم (حصل على ميدالية ذهبية)، ورقيب أول عماد خالد ابراهيم (حصل على ميدالية فضية).

وأكد رئيس فرع الاتحاد الرياضي العقيد د.صالح جمعان محمد، أن الحرس الوطني يواصل إحراز المزيد من البطولات لتضاف إلى سجله المشرف للإنجازات الرياضية التي تتحقق بفضل الدعم الكبير من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي.

وأوضح أن الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» تولي أهمية كبيرة للرياضة لدورها الفاعل في تعزيز القدرات الجسدية والفكرية للمنتسبين، وتوجيه سلوكهم إلى الطريق الصحيح، وبالتالي الارتقاء بأدائهم ورفع مستوى إنتاجيتهم على مختلف الأصعدة، إضافة إلى تحقيق النجاحات في المحافل الرياضة العسكرية التي تليق بمكانة الحرس الوطني.

من جانب آخر، حقق رماة الحرس الوطني المراكز الأولى في بطولة الشيخ علي صباح السالم بنادي الرماية الكويتي الرياضي التي اختتمت مؤخرا.

وفي مسابقة المسدس «هوائي» 10 أمتار اكتسح فريق الحرس الوطني جميع المراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية رقيب أول سعد مانع نهيقان، بينما استحق الميدالية الفضية والمركز الثاني رقيب أول حسن عبدالعزيز عبدالمجيد، أما الميدالية البرونزية والمركز الثالث فكانا من نصيب وكيل عريف حمد عبدالله سعد.

أما في مسابقة الشوزن (سكيت) فقد حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول رقيب منصور عقله.

وقد شهد تكريم اللاعبين وتسليم الجوائز آمر ميدان الرماية المقدم الركن سعود رياض سعود.​