شاركت مراقبة بإدارة ضمان الجودة سلمى العيسى ممثلة عن ديوان المحاسبة، في ورشة مبادرة تنمية الانتوساي كميسر في تكييف وتدريب مواد الـ IDI الخاصة ببرنامج التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لواقع المنظمة العربية، والذي عقد في المملكة العربية السعودية بالرياض خلال الفترة من 8-12 أكتوبر 2017.

وقالت العيسى إن الورشة تهدف إلى تيسير أنشطة برنامج تعامل الأجهزة الرقابية العليا مع الأطراف ذات العلاقة، وشارك في الورشة عدد من ممثلي الأجهزة الرقابية للدول الأعضاء، وهي: المملكة الأردنية، المملكة المغربية، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، جمهورية السودان، والجمهورية التونسية.