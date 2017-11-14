أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب للسنة الثانية على التوالي في دورته الـ42 في الفترة من 15 الى 25 نوفمبر الجاري.

وقال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح إن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب تعزز من دورها الاجتماعي والثقافي في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن مشاركات الوزارة في مثل تلك المعارض سواء الداخلية أو الخارجية منها يمثل ركيزة أساسية لأعمال الوزارة للتوعية بالثقافة البترولية وأهميتها للشعب الكويتي.

وأضاف الشيخ طلال في بيان صحافي أن المشاركة في معرض الكتاب تساهم في دعم الثقافة وترسيخ مبادئ القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية، موضحا أن الوزارة تسعى من خلال تلك المشاركة إلى غرس روح المسؤولية الاجتماعية وتعريف الجمهور بدور الوزارة الثقافي والتنويري من خلال ما تعرضه من مطبوعات وكتب تعزز من نشر الثقافة البترولية.

وأوضح أن جناح الوزارة سيتيح للزوار الاطلاع على النشرات الإرشادية للثقافة البترولية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان تاريخ الصناعة النفطية في الكويت وأهم الإنجازات في الصناعة البترولية في عهد صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد .

وقال إن جناح الوزارة سيعرض العديد من الكتب والعديد من النشرات الإرشادية التي سيتم إعطاء الفرصة للزوار للاطلاع عليها مثل كتاب محطات الوقود وكتاب مؤتمر الطاقة الدولي وكتاب الكويت وأوپيك في ٥٠ عاما بالإضافة إلى كتاب «أريد أن أعرف باللغتين العربية والإنجليزية».

ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين الوعي النفطي عبر مشروع الثقافة البترولية والذي يعزز رسالتها التوعوية لتحقيق أكبر قدر من الثقافة والوعي البترولي لدى المجتمع الكويتي، لاسيما من خلال تلك المساهمات الدورية أو بعقد الندوات الخاصة للباحثين والمتخصصين ومسؤولي الشركات والمؤسسات والوزارات الكويت بجميع مستوياتهم لإبراز الأهمية الحيوية لنشر مشروع التوعوية الهادفة للوزارة.

وذكر الشيخ طلال أن معرض الكتاب أصبح من أهم التظاهرات الثقافية التي تحدث في الكويت، حيث يصاحب معرض الكتاب في كل عام أنشطة ثقافية، مؤكدة أنها تشكل منصة ثقافية إنسانية فكرية يلتقي في رحابها الكتاب والناشرون والطابعون وجمهور القراء والطامحون إلى نعمة المعرفة.