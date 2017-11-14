عبدالعزيز الفضلي

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في ديوان عام المحافظة مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي ومدير الأنشطة التربوية بالإنابة هيا الدوسري، حيث أبدى الخالد سعادته باللقاء الذي وصفه بالمثمر في إطار الاستعدادات لاحتفال المحافظة بالأعياد الوطنية والمشاركة المميزة المعتادة للمنطقة التعليمية فيها.

من جانبه، قال مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي إن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاستعدادات السنوية للاحتفال بالأعياد الوطنية بالتعاون مع محافظة الأحمدي والتي دأبت على رعاية مثل هذه الفعاليات وتأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل المنطقة التعليمية ومحافظة الأحمدي على متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات الطلابية عامة والاحتفالات الوطنية خاصة لتعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية.