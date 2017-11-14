انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 09ر60 دولار أمريكي مقابل 57ر60 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط نوعا ما أمس نتيجة عوامل متضادة في التأثير منها الأوضاع في الشرق الأوسط إضافة إلى القلق من زيادة في الإمدادات الأمريكية.



وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا ليصل إلى مستوى 16ر63 دولار بينما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2 سنت ليصل إلى مستوى 76ر56 دولار.