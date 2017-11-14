قدم سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر أوراق اعتماده لحاكم عام جمهورية بابوا غينيا الجديدة السير بوب داداي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدولة الكويت لدى الجمهورية.



وذكرت سفارة الكويت لدى استراليا، ان ذلك جاء خلال مراسم خاصة أجريت في القصر الرئاسي في العاصمة بورت مورسبي بحضور المستشار في السفارة محمد العريفان وعدد من مسئولي الدولة ووزارة الخارجية.



واضافت ان السفير البدر ألقى كلمة خلال المراسم البروتوكولية نقل خلالها تحيات سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، للحاكم العام وتمنيات قيادة وشعب الكويت له ولشعبه بالصحة والسعادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.



واشارت السفارة الى ان السفير البدر اشاد بروابط الصداقة الخاصة والتعاون الدولي بين البلدين الصديقين في عدد من المحافل الدولية حول مختلف القضايا بما في ذلك مسألة التغير المناخي والنهوض بالتنمية المستدامة الشاملة.



واوضحت ان السفير البدر اشاد ايضا بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الايجابي لتعميق جسور التعاون بين الجانبين عبر عدد من المشاريع الانمائية منذ عام 1978 معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات الودية القائمة وتوسيع سبل التعاون في جميع الميادين.



من جانبه ألقى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بوب داداي كلمة مماثلة عبر خلالها عن تقدير بلاده للدعم والمساهمة الهامة التي قدمتها دولة الكويت لمسيرة التنمية في بلاده عبر برامج الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وشكر دولة الكويت لمساهماتها واستجابتها لعدد من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بلاده مبديا رغبته بزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة.



ولفت الحاكم العام الى ان كلا البلدين الصديقين تشاطرا الرغبة في دعم المبادئ الديموقراطية وتعزيز التعايش السلمي والأمن في المنطقة والعالم والعمل معا لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك كتغير المناخ وحقوق الإنسان والنهوض بخطة التنمية المستدامة.



ووفقا للبيان عقد السفير البدر لقاءات ثنائية متعددة مع رئيس الوزراء بالإنابة تشارلز أبيل وعدد من الوزراء والمسؤولين في وزارات الخارجية والتخطيط والتنمية وغيرهم بحثوا خلالها عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واشار البيان الى ان المسؤولين اكدوا رغبتهم المشتركة لتقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها لنقلها الى مستويات اعلى من خلال تبادل الزيارات الرفيعة المستوى من كلا البلدين.





