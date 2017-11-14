أعلنت شركة التقدم التكنولوجي اليوم الثلاثاء تحقيقها 5.3 مليون دينار (نحو 17.3 مليون دولار أمريكي) ، أرباحا صافية خلال الربع الثالث المنتهي من 2017 مقارنة مع 8ر3 مليون دينار (نحو 4ر12 مليون دولار) عن الفترة نفسها من 2016 بنسبة ارتفاع 39 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني إن ربحية السهم عن فترة الربع الثالث المنتهي من 2017 بلغت 78ر35 فلس مقارنة مع 74ر25 فلس عن الفترة نفسها من 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 01ر39 في المئة.

وأوضحت أن الارتفاع في صافي الأرباح مرده إلى عائدات أعلى متنوعة مضيفة أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغ نحو 3ر216 ألف دينار (نحو 3ر707 ألف دولار) في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة نحو 1ر192 دينار (نحو 1ر628 ألف دولار).

وأسست شركة التقدم التكنولوجي عام 1981 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2007 ويبلغ رأسمالها 15 مليون دينار (نحو 05ر49 مليون دولار) ومن أعمالها الاتجار بالأدوات والأجهزة واللوازم الطبية والأدوية والمستحضرات الطبيعية ومستلزماتها والمقاولات الخاصة بالمستشفيات والمختبرات والعيادات الصحية والطبية.