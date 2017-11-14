شن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية بمساندة أمنية على عدد من ا لمحلات والمطاعم بمنطقة ا لحساوي وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكه بأن هذه الجولة جاءت في سياق تواصل الجولات التفتيشية لفريق الطوارئ ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #يتعاونكم_نجملها على المحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع والتأكد من مدى إلتزام تلك المحلات بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية بهذا الخصوص حرصا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح الشريكه بأن الجولة التفتيشية التي قام بها الفريق على المحلات بمنطقة الحساوي أسفرت عن تحرير3 مخالفات اشتملت على تحرير مخالفتين فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية ، تحرير مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص إلى جانب ضبط ومصادرة 500 كجم من المواد الغذائية الضارة بالصحة ( السويكه واللبان ).

وأضاف الشريكه بأن الفريق ومن خلال جولاته الميدانية قام بإزالة 63 إعلان عشوائي من مناطق الفردوس والعارضية وصباح الناصر تم إقامتهم في الشوارع والميادين بطريقة عشوائية الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للمحافظة ويسبب الكثير من الحوادث بحجب الرؤية عن قائدي المركبات .

و أشار الشريكه إلى تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاثة يقومون بحملات دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.