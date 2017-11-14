قال وزير الطاقة اللبناني اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أي تأخر في أول جولة تجريها البلاد لترسية تراخيص النفط والغاز البحري بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت جراء استقالة رئيس الوزراء.



وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إنه يتوقع أن يقدم تقريره بشأن العروض المقدمة لنيل التراخيص إلى مجلس الوزراء لنيل الموافقة النهائية قبل نهاية السنة.



كان رئيس الوزراء سعد الحريري استقال في خطاب ألقاه من السعودية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني ولم يعد إلى البلاد بعد مما أشعل أزمة سياسية.