أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اكتشاف غش في نحو 3 كيلوغرامات و940 غراما من المشغولات الذهبية في أحد المحلات في منطقة الري وإحالتها للنيابة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن الغش جاء في مشغولات من نوع «دقة هندية» عبر حشو التجاويف بمواد غير ثمينة بغرض زيادة الوزن وخداع المستهلك وبيعه إياها على أساس انه ذهب.

أضافت ان قيمة المضبوطات تصل إلى 50 ألف دينار، مبينة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأكدت الوزارة تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات، للتحقق من صحة وسلامة الموازين المستخدمة في المحال، وكذلك نسبة الأحجار المضافة للمشغولات وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون.

أضافت انها تعمل على مراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة سواء المعروضة في الأسواق أو المنتجة من المصانع، على مستوى المعامل الموجودة في البلاد أو المستوردة من الخارج.