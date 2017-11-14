عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بعدم النطق بعقاب المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.

يذكر أن المتهمة كانت قد ذكرت أنها غادرت البلاد بعدما غرر بها أعضاء في التنظيم وبعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها، أفلتت منهم، الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.