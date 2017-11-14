أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تغييرها ممثلي الشركات الأعضاء في مجلس إدارتها اعتبار من يوم أمس الاثنين.



وأفادت (زين) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء بأنه تم تعيين سعود النهاري ممثلا عن شركة (جوهرة جبلة) لبيع وشراء الأسهم والسندات في عضوية مجلس إدارتها بدلا من فيصل النصف.



وأضافت أنه تم تعيين مهدي العبدواني ممثلا عن شركة (عبير الشروق) لبيع وشراء الأسهم والسندات في عضوية مجلس إدارتها بدلا من طلال الخرافي كما تم تعيين مارتيال كارتي ممثلا عن شركة (دانة القبلة) لبيع وشراء الأسهم والسندات بدلا من خالد الفلاح.



وذكرت (زين) أنها عينت نيجيل جوفيت ممثلا عن شركة (نسيم الدلتا) لبيع وشراء الأسهم والسندات في عضوية مجلس إدارتها بدلا من خالد الغانم مبينة أن مجلس الإدارة سيتخذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك.



وكانت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أعلنت أول من أمس الأحد فوزها بمزاد علني لشراء حصة بنسبة 1ر12 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) الكويتية مما يجعل (عمانتل) ثاني أكبر مساهم في (زين)