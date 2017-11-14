أطلقت جمعية الهلال الأحمر اليوم الثلاثاء حملة توزيع كسوة الشتاء وتشمل 5000 أسرة محتاجة داخل البلاد تضم سلالا غذائية متنوعة وملابس شتوية لكل أفراد الأسرة وبكل المراحل إضافة إلى البطانيات وأجهزة التدفئة.

وقال المتطوع والمنسق في ادارة المساعدات المحلية داخل الكويت في الجمعية جعفر الجمالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن توزيع كسوة الشتاء بدأ أمس الاثنين وسيستمر حتى استلام ال5000 أسرة حصتها من هذه الكسوة مشيرا إلى أن الكسوة ستذهب للأسر المتعففة في البلاد من الأرامل والمطلقات والمرضى وضعاف الدخل.

وأوضح الجمالي أنه سيتم أيضا توزيع التبرعات العينية التي تسلمتهاالجمعية من القطاع الخاص مثل شركة (كي دي دي) التي تبرعت بالمواد الغذائية فضلا عن تبرع بعض الشركات بملابس شتوية وتمور لافتا إلى أن الجمعية اشترت أجهزة التدفئة والبطانيات لتوزيعها على المحتاجين.

وذكر أن التوزيع يشمل جميع المحتاجين سواء من المقيمين بصورة غير قانونية أو الوافدين طالما هم بحاجة إليها مبينا أن التسجيل تم في بداية السنة ولدى الجمعية قوائم بالأسر المحتاجة التي تمت مخاطبتها لتسلم حصتها من كسوة الشتاء.

وقال إنه سيتم يوميا توزيع الكسوة على 200 إلى 300 أسرة مؤكدا حرص الجمعية على توفير بيئة دافئة للمحتاجين مع حلول فصل الشتاء الذي سيكون صعبا عليهم مما دفع الجمعية للقيام بالحملة قبل بداية موسم الشتاء.

وأشاد بجميع المتبرعين من الأفراد والقطاع الخاص وعلى ثقتهم المتجددة بجمعية الهلال الأحمر الكويتية كل عام مبينا أهمية هذه الحملة وتأثيرها الإيجابي على نفوس المحتاجين مع دخول فصل الشتاء.