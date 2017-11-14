

كونا) -- شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ان بلادها ستقوم بكل ما يلزم لحماية أمنها القومي ردا على الأنشطة العدائية الروسية المتعددة التي تقوم بها في عدد من الدول الأوروبية.



وقالت ماي في كلمة لها خلال مأدبة العشاء التي أقامها الليلة الماضية عمدة لندن ان "بريطانيا لا تريد عودة الحرب الباردة مع روسيا من جديد" مضيفة "نحن نعلم ما تفعلون ولن تحققوا مبتغاكم ابدا" في اشارة الى روسيا.



واشارت ماي الى عدد من الاعمال العدائية التي قامت بها روسيا ضد الدول الأوروبية وفي مقدمتها عملية الضم غير الشرعية للقرم الاوكرانية وانتهاك المجال الجوي لعدد من الدول الأوروبية والتجسس الالكتروني والتدخل في الانتخابات وقرصنة وزارة الدفاع الدنماركي والبرلمان الألماني.



واكدت اهمية القيام بعدد من الإجراءات للتصدي للاعتداءات الروسية وفي مقدمتها زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز الأمن السيبراني لمنع القرصنة.