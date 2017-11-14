أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، انها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «N2» للسنة المالية 2017-2018 متضمنة 310 قسائم وذلك لأصحاب الطلبات حتى 19 مايو 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع الى مراجعتها يومي الخميس والاحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وذكرت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة الاربعاء الموافق 22 نوفمبر المقبل، مبينة ان من «يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص».

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف الى مراجعتها الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأوضحت ان المواطنين الواردة اسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج اسماؤهم في الدفعات المقبلة الى حين مراجعة ادارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الاساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.



أسماء المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية:



0001 شبيب شريده سالم المزين

0002 محمد ذياب عقاب المطيرات

0003 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري

0004 انور عبدالوهاب حمد السريع

0005 احمد علي محمد العجمى

0006 فيصل عبدالله حجي المطيري

0007 رائد اسامه محمد الحواج

0008 عبد العزيز خلف مطيران السعيدى

0009 محمد غنيم شملان الرويعى

0010 عوض طالب عيد البذالي

0011 ياسين رضا حميد الحسينى

0012 فهد مطلق راشد الفقم

0013 وليد هذال حمود الدباسى

0014 مسفر فالح مسفر العجمى

0015 ضارى محيبس فهد الظفيرى

0016 انس بن هشام محمد الريس

0017 فضيل فالح حوفان الرشيدى

0018 سالم خالد سالم الصباح

0019 خالد وليد خالد القبندى

0020 يوسف محمد عبد الله القبندى

0021 عبدالعزيز احمد مكي الدوسري

0022 حامد محمد عبدالله محمد

0023 بدر عبد الرزاق محمد المنيس

0024 نايف مانع نايف مانع

0025 مشارى محمد فلاح الرشيدى

0026 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت

0027 محمد محمود حمزه حيدر

0028 نواف عبد الله مرزوق شيتان

0029 عثمان اسماعيل عبد الله البناء

0030 سعود فيصل سعود الحمدان

0031 نواف عامر سعيد اليافعي

0032 خا لد مناحي ضبعان الظفيري

0033 خالد صالح بادي الرشيدي

0034 مشارى رجا عامر الديحانى

0035 خالد تركى ليل المطيرى

0036 جراح حسين محمد السهيل المطيري

0037 احمد مطلق عبد الله المطيرى

0038 سعد فرحان عوض العنزي

0039 عيسى احمد غالي العنزي

0040 ابراهيم أحمد عباس دشتي

0041 عبد العزيز جعفر على البناى

0042 مشعل محمد سعوى البذالى

0043 حمد هادى عوض المطيرى

0044 خالد عبد الله سرحان الشقيحى

0045 ضارى وليد جاسم الرجيب

0046 حمد سليمان ياسين الزيدان

0047 أحمد خالد محمد الهاجري

0048 خالد حمود جاسم الحريجى

0049 عبد الله علي حسين الشطي

0050 احمد عيسى صالح المهينى

0051 انور فيصل مفرح الجميلى

0052 احمد يعقوب يوسف كرم

0053 يوسف خالد خليل الكندرى

0054 محمود على محمود حسين

0055 يوسف حمد عبيد الشمري

0056 سليمان مطلق سهيل الشمرى

0057 حسين خليل ابراهيم محمد

0058 منصور عبد الله سمير الصليلى

0059 داود علي داود نجف

0060 محمد يوسف محمد الغيث

0061 عبدالله عايض عيد الخالدي

0062 سعود ازور ياسين محمد

0063 فهد سالم مطلق الرشيدى

0064 احمد خالد موسى الاربش

0065 عبدالرحمن عبدالله شاكر الحميدان

0066 على حسين على مبارك

0067 على حسين على الخميس

0068 عبد الله عمران احمد العيدان

0069 محمد مطر على العنزى

0070 يوسف محمد سيف البذالى

0071 محمد منصور غانم الرشيدي

0072 عبدالله فاروق خضير الجمعان

0073 فهد بانى تركى المطيرى

0074 يوسف جمال احمد ابو خلف

0075 سالم على سعد الماجدى

0076 حمد ناصر يوسف الخبيزى

0077 على رضا عامر حسن رضائى

0078 حسن علي حصين العجمي

0079 راشد ظافر محمد الهاجري

0080 احمد زامل رجا الرشيدى

0081 محمد عبدالله شحنان الشحيتاوى

0082 عبد اللطيف عبد الرحيم عبد اللطيف السعيد

0083 محمد طالب محمد السلمان

0084 عبد العزيز عبد الله محمد السلطان

0085 عبد الرحمن محمد دعسان العنزى

0086 خالد بدر ناصر المجيبل

0087 ناصر بدر سعيد ابراهيم

0088 خالد محمد عبد الحميد احمد العطوان

0089 بدر عبد اللطيف احمد الهندى

0090 جاسم محمد صالح العنزى

0091 احمد حمد سعد العدوانى

0092 حسن محمد غشام الشمرى

0093 فهد محمد منصور الغانم

0094 خالد يوسف احمد الحميدي

0095 عبد الله محمد حسين العنزى

0096 حسين يعقوب محمد بهزاد

0097 محمد شهاب معيض العازمى

0098 عبد الله احمد عبد الله الشويب

0099 يوسف عادل جاسم بوراشد

0100 محمد فهاد عوض المطيرى

0101 حسن فائق زيد الكاظمى

0102 فهد فيصل احمد على

0103 نواف محمد مسعد العنزى

0104 احمد خالد حسين السيد هاشم

0105 موسى فهد جابر الشمرى

0106 فهد خالد عبد الرحمن الفيلكاوي

0107 سالم محسن محمد الظفيرى

0108 فهد فرج حصينى العنزى

0109 فهد نايف حمدان الشمري

0110 وائل عدنان يوسف القحطانى

0111 عبد الرحمن معلي فهيد المطيري

0112 سعد فهيد محمد ركيان العجمي

0113 عبد الله عادل عبد الله العيسى

0114 عبد الله عبد اللطيف سعد شنيبر

0115 عبد الله سالم مقذل المطيرى

0116 عبد الله رشيد عبد الله الرشيد

0117 يوسف فرحان غاطى عمير الرشيدى

0118 عيد مطر عيفان الديس عيفان

0119 عبد الوهاب خليل ملك دشتى

0120 ضاري مبارك غازي الصليلي

0121 وايل بريت جلفيف العنزى

0122 مزعل راضى مزعل العازمى

0123 حمد طالب علي الحمد

0124 فهد محمد سعد العجمى

0125 فيصل سعد سعود الرشيدي

0126 صالح محمد عبد الله الدخيل

0127 عوض سليمان راشد الشبلى

0128 عبد الرحمن فهد سالم العنزي

0129 عبد الرحمن وليد عبد المحسن البحر

0130 حسين جواد عبد الخضر على

0131 احمد عبد العزيز احمد امبيريج القلاف

0132 سيد محمد سيد محمود سيد عبد الرزاق الزلزله

0133 ناصر عبيد محمد المطيري

0134 حسين علي عبدالله العازمي

0135 حمد دبيس مبارك الرشيدى

0136 سعود عبدالرحمن على البشر

0137 فواز عبدالله محمد الحبيب

0138 محمد ابراهيم غلوم محمد

0139 هاشم اسماعيل هاشم الكندرى

0140 بدر مبارك رشيد الرشيدي

0141 نوح ثواب زياد المطيري

0142 حمد حمود محمد العواد

0143 سالم صالح عبد الله المطيرى

0144 بدر خلف عاجل البصير

0145 يحيى صالح حمد الهرشانى

0146 محمد خليل ابراهيم العبيدلى

0147 يوسف جاسم محمد حسن محمد علي

0148 ساير شجاع ساير القحص

0149 خالد الحميدى سعود مبارك

0150 عبد العزيز فهد رخيص الحريجى

0151 خالد عبد اللطيف حمد الشطى

0152 محمد خليفه عبد الله اسويدان

0153 احمد محمد جاسم الحوقل

0154 طلال مطلق شافى الحربى

0155 حمد محمد مكمى الظفيرى

0156 ناصر عبدالهادي زابن الرشيدى

0157 حمد خالد يونس الحاتم

0158 فهد هادي ابليه العجمي

0159 ناصر مجعد جاعد المطيرى

0160 على جاسم محمد المبارك

0161 محمد فرحان نهار العنزي

0162 زايد خلف مزيد ابوشيبه

0163 عبدالعزيز عثمان عبدالرحمن البريكان

0164 صالح سعود فهد الماجدي

0165 بدر حمد عبيد الشمري

0166 فيصل زاحم فواز العنزي

0167 مشعل سعد فهد الوسمي المطيري

0168 ناصر بدر على الخلاوى

0169 خالد وليد ابراهيم الصوله

0170 عبد الرحمن فيصل جاسم العنزى

0171 عبد الله محمد حسين الصايغ

0172 صالح عبدالله بعيجان العتيبى

0173 فهد حميد مطر العنزى

0174 هانى محمود عبد الله الغضورى

0175 يوسف طلال عبدالله الرويح

0176 على حبيب حمزه محمد حيدر

0177 حسين احمد حمزه الحمر

0178 بدر سيار فرحان العنزى

0179 حاتم محمد شاهر الشمرى

0180 عبدالله مسفر فرحان الشمري

0181 يوسف مشعل هلال المطيرى

0182 فهد عبيد عبدالرحمن الحسيني

0183 حمد عبد الله ربح العنزى

0184 فالح فهد فالح الهاجري

0185 فواز وليد عبد الواحد السدره

0186 مبارك احمد عربود البذالى

0187 احمد عبد الله راشد الحربى

0188 عبد الله محمد رشيد الفضلى

0189 بشار خالد خليل القطان

0190 صالح خالد صالح الصليهم الهاجري

0191 جاسم عبد العزيز جاسم الغانم

0192 جعفر محمد درويش صالح درويش

0193 اسامه حسن عبد الله الغضبان

0194 ثامر احمد شفاقه العنزى

0195 احمد يوسف خليل الصلال

0196 عمر راشد علي الصدي

0197 خالد فهد فرحان الرشيدى

0198 محمد مرشد شحيتان الشحيتاوي

0199 احمد هابس راضى الشمرى

0200 حسين عباس عبدالله الشطى

0201 نواف ابراهيم عطار الشمرى

0202 على عيد خلف العنزى

0203 علي فارس صلال العنزي

0204 عبد العزيز سعود عبد الرحمن التركى

0205 بدر صالح عيد الخالدى

0206 جعفر محمود غلوم خاجه

0207 احمد صالح عبد الله المطيرى

0208 عبد العزيز ناصر عبد الله الشيحه

0209 سلطان فيصل سلطان العدوانى

0210 محمد الشربينى عيسى رشوان

0211 فهد فؤاد فهد الفيلكاوي

0212 احمد فوءاد حسن مراد أكبر

0213 محمد عبد الامير على موسى العطار

0214 مساعد بدر ناصر محمد

0215 عبد المحسن راشد مطير البذالى

0216 ناصر محمد عبدالهادى الحسينى

0217 فهد رجا جبل المطيرى

0218 هاشم عبد الستار عبد الصمد الصفار

0219 على احمد على الخياط

0220 مبارك جمال عبدالله الرياحي

0221 حمد وليد معيوف العجيل

0222 فهد فوءاد احمد الصيخان

0223 احمد عيد ذعار هليل

0224 خالد حمد عبد الله المطيرى

0225 احمد فيصل محمد برجس بن عيد

0226 على عبد الرحمن عبد الخضر العلي

0227 عبدالرحمن محمد نهار سطام

0228 احمد فهد عبد الله الثليث

0229 حمد وليد محمد المبارك

0230 سعود مجبل حمود النويعم

0231 عبد العزيز حمود خليفة الدريعي

0232 خالد عبد الله عوض العنزى

0233 فهد ناصر ابراهيم البخيت

0234 عبد الله جزا عياد الرشيدى

0235 محمد الحميدى عجب العتيبى

0236 حسن سعود سعيد الشريجه

0237 حسن محمد شيحان العنزى

0238 عبد العزيز خالد محمد العثمان

0239 على صالح على الفضاله

0240 حسن عبد الله ابراهيم حاجى

0241 معاذ جاسم محمد الانصارى

0242 سعد سالم سعد عبدالله

0243 فهد بدر معيض المطيري

0244 محمد عبد الله مهدى العنزى

0245 صالح سميان سليمان الماجدي

0246 يوسف خلف فهد الرشيدى

0247 عبدالله سعد حامد الرشيدي

0248 عبدالعزيز سعود سعيد الشريجه

0249 فهد عبدالله صاهود

0250 مشعل محمد الاسود البذالى

0251 محمد عبد الواحد صالح الحساوى

0252 احمد ناصر راشد الاصابعه

0253 موسى هانى مسلم المشموم

0254 احمد فرحان غاطى الرشيدى

0255 وائل عبد الله محمد العنزى

0256 عبد الرحمن محمد خنيصر الهاجري

0257 خالد احمد محمد العوضي

0258 سالم عبدالله على ذياب

0259 سعد ردن مرزوق المطيري

0260 جاسم كمال مسيب يتيم

0261 يوسف سعدون محمد الركيبى

0262 فهد عبدالمحسن لافي الشمري

0263 محمد فائق زيد الكاظمى

0264 منذر ابراهيم محمد العوضى

0265 حسين نزار السيد احمد الحسينى

0266 حمد فيصل حسن شهاب

0267 مشعل احمد ابراهيم الشمرى

0268 مانع محمد سعيد العجمى

0269 سعد بخيت محمد المراغه

0270 عادل زايد حمود العازمى

0271 عمر سعد محمد البناق

0272 سامى يوسف محمد الهاجري

0273 محمد نايف حليويس الشمري

0274 فهد محمد نجم الشرف

0275 على فيصل احمد عيسى مبارك محمد

0276 فالح حسن فالح الازمع

0277 عبد الرحمن محمود على الكندرى

0278 عادل حيدر جاسم حسن

0279 عبدالهادى بشير نعمه سلطان

0280 نايف حسن فالح الازمع

0281 يوسف عويد مطر العنزي

0282 يوسف صالح غتران الهليلى

0283 على احمد حسين خاجه

0284 مساعد زيد سعود المطيرى

0285 هاشم على حسين محمد

0286 حسن عبد الله نظر الشطى

0287 جمعان غانم جمعان البريعص

0288 سعود محمد سعود الحوال

0289 عمر على عبد القادر العثمان

0290 عبد الله عماد عبد الرحمن الفريح

0291 سعد سلطان عبد الرحمن المطيري

0292 محمد حسين علي الرومي

0293 خالد علي هزيم الهزيم

0294 مشعل محمد هلال المطيرى

0295 فهد أحمد عبدالرحمن الفيلكاوي

0296 فهد ذياب وصل الله المطيرى

0297 جابر خميس فهد البذالي

0298 عمر سامي عبيد المسعود

0299 على احمد حسن عاشور

0300 ناصر غانم جمعان البريعص

0301 عبد العزيز صقر مصبح السليماني

0302 بدر عبد الله حسين العباد

0303 محمد عبد الله سعود الدريويش

0304 عبدالعزيز فواز فهد الشمري

0305 سليمان محمد مسدح العنزى

0306 مبارك رباح مبارك القوبع

0307 خميس سعيد خميس البدر

0308 حسن احمد حسن محمد

0309 حمد فلاح غنيم المطيرى

0310 عبد الرحمن طلال محمد المسلم