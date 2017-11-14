أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، انها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «N2» للسنة المالية 2017-2018 متضمنة 310 قسائم وذلك لأصحاب الطلبات حتى 19 مايو 2013.
ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع الى مراجعتها يومي الخميس والاحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وذكرت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة الاربعاء الموافق 22 نوفمبر المقبل، مبينة ان من «يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص».
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن الكشف الى مراجعتها الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.
وأوضحت ان المواطنين الواردة اسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج اسماؤهم في الدفعات المقبلة الى حين مراجعة ادارة التخصيص في المؤسسة.
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الاساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.
أسماء المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية:
0001 شبيب شريده سالم المزين
0002 محمد ذياب عقاب المطيرات
0003 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري
0004 انور عبدالوهاب حمد السريع
0005 احمد علي محمد العجمى
0006 فيصل عبدالله حجي المطيري
0007 رائد اسامه محمد الحواج
0008 عبد العزيز خلف مطيران السعيدى
0009 محمد غنيم شملان الرويعى
0010 عوض طالب عيد البذالي
0011 ياسين رضا حميد الحسينى
0012 فهد مطلق راشد الفقم
0013 وليد هذال حمود الدباسى
0014 مسفر فالح مسفر العجمى
0015 ضارى محيبس فهد الظفيرى
0016 انس بن هشام محمد الريس
0017 فضيل فالح حوفان الرشيدى
0018 سالم خالد سالم الصباح
0019 خالد وليد خالد القبندى
0020 يوسف محمد عبد الله القبندى
0021 عبدالعزيز احمد مكي الدوسري
0022 حامد محمد عبدالله محمد
0023 بدر عبد الرزاق محمد المنيس
0024 نايف مانع نايف مانع
0025 مشارى محمد فلاح الرشيدى
0026 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت
0027 محمد محمود حمزه حيدر
0028 نواف عبد الله مرزوق شيتان
0029 عثمان اسماعيل عبد الله البناء
0030 سعود فيصل سعود الحمدان
0031 نواف عامر سعيد اليافعي
0032 خا لد مناحي ضبعان الظفيري
0033 خالد صالح بادي الرشيدي
0034 مشارى رجا عامر الديحانى
0035 خالد تركى ليل المطيرى
0036 جراح حسين محمد السهيل المطيري
0037 احمد مطلق عبد الله المطيرى
0038 سعد فرحان عوض العنزي
0039 عيسى احمد غالي العنزي
0040 ابراهيم أحمد عباس دشتي
0041 عبد العزيز جعفر على البناى
0042 مشعل محمد سعوى البذالى
0043 حمد هادى عوض المطيرى
0044 خالد عبد الله سرحان الشقيحى
0045 ضارى وليد جاسم الرجيب
0046 حمد سليمان ياسين الزيدان
0047 أحمد خالد محمد الهاجري
0048 خالد حمود جاسم الحريجى
0049 عبد الله علي حسين الشطي
0050 احمد عيسى صالح المهينى
0051 انور فيصل مفرح الجميلى
0052 احمد يعقوب يوسف كرم
0053 يوسف خالد خليل الكندرى
0054 محمود على محمود حسين
0055 يوسف حمد عبيد الشمري
0056 سليمان مطلق سهيل الشمرى
0057 حسين خليل ابراهيم محمد
0058 منصور عبد الله سمير الصليلى
0059 داود علي داود نجف
0060 محمد يوسف محمد الغيث
0061 عبدالله عايض عيد الخالدي
0062 سعود ازور ياسين محمد
0063 فهد سالم مطلق الرشيدى
0064 احمد خالد موسى الاربش
0065 عبدالرحمن عبدالله شاكر الحميدان
0066 على حسين على مبارك
0067 على حسين على الخميس
0068 عبد الله عمران احمد العيدان
0069 محمد مطر على العنزى
0070 يوسف محمد سيف البذالى
0071 محمد منصور غانم الرشيدي
0072 عبدالله فاروق خضير الجمعان
0073 فهد بانى تركى المطيرى
0074 يوسف جمال احمد ابو خلف
0075 سالم على سعد الماجدى
0076 حمد ناصر يوسف الخبيزى
0077 على رضا عامر حسن رضائى
0078 حسن علي حصين العجمي
0079 راشد ظافر محمد الهاجري
0080 احمد زامل رجا الرشيدى
0081 محمد عبدالله شحنان الشحيتاوى
0082 عبد اللطيف عبد الرحيم عبد اللطيف السعيد
0083 محمد طالب محمد السلمان
0084 عبد العزيز عبد الله محمد السلطان
0085 عبد الرحمن محمد دعسان العنزى
0086 خالد بدر ناصر المجيبل
0087 ناصر بدر سعيد ابراهيم
0088 خالد محمد عبد الحميد احمد العطوان
0089 بدر عبد اللطيف احمد الهندى
0090 جاسم محمد صالح العنزى
0091 احمد حمد سعد العدوانى
0092 حسن محمد غشام الشمرى
0093 فهد محمد منصور الغانم
0094 خالد يوسف احمد الحميدي
0095 عبد الله محمد حسين العنزى
0096 حسين يعقوب محمد بهزاد
0097 محمد شهاب معيض العازمى
0098 عبد الله احمد عبد الله الشويب
0099 يوسف عادل جاسم بوراشد
0100 محمد فهاد عوض المطيرى
0101 حسن فائق زيد الكاظمى
0102 فهد فيصل احمد على
0103 نواف محمد مسعد العنزى
0104 احمد خالد حسين السيد هاشم
0105 موسى فهد جابر الشمرى
0106 فهد خالد عبد الرحمن الفيلكاوي
0107 سالم محسن محمد الظفيرى
0108 فهد فرج حصينى العنزى
0109 فهد نايف حمدان الشمري
0110 وائل عدنان يوسف القحطانى
0111 عبد الرحمن معلي فهيد المطيري
0112 سعد فهيد محمد ركيان العجمي
0113 عبد الله عادل عبد الله العيسى
0114 عبد الله عبد اللطيف سعد شنيبر
0115 عبد الله سالم مقذل المطيرى
0116 عبد الله رشيد عبد الله الرشيد
0117 يوسف فرحان غاطى عمير الرشيدى
0118 عيد مطر عيفان الديس عيفان
0119 عبد الوهاب خليل ملك دشتى
0120 ضاري مبارك غازي الصليلي
0121 وايل بريت جلفيف العنزى
0122 مزعل راضى مزعل العازمى
0123 حمد طالب علي الحمد
0124 فهد محمد سعد العجمى
0125 فيصل سعد سعود الرشيدي
0126 صالح محمد عبد الله الدخيل
0127 عوض سليمان راشد الشبلى
0128 عبد الرحمن فهد سالم العنزي
0129 عبد الرحمن وليد عبد المحسن البحر
0130 حسين جواد عبد الخضر على
0131 احمد عبد العزيز احمد امبيريج القلاف
0132 سيد محمد سيد محمود سيد عبد الرزاق الزلزله
0133 ناصر عبيد محمد المطيري
0134 حسين علي عبدالله العازمي
0135 حمد دبيس مبارك الرشيدى
0136 سعود عبدالرحمن على البشر
0137 فواز عبدالله محمد الحبيب
0138 محمد ابراهيم غلوم محمد
0139 هاشم اسماعيل هاشم الكندرى
0140 بدر مبارك رشيد الرشيدي
0141 نوح ثواب زياد المطيري
0142 حمد حمود محمد العواد
0143 سالم صالح عبد الله المطيرى
0144 بدر خلف عاجل البصير
0145 يحيى صالح حمد الهرشانى
0146 محمد خليل ابراهيم العبيدلى
0147 يوسف جاسم محمد حسن محمد علي
0148 ساير شجاع ساير القحص
0149 خالد الحميدى سعود مبارك
0150 عبد العزيز فهد رخيص الحريجى
0151 خالد عبد اللطيف حمد الشطى
0152 محمد خليفه عبد الله اسويدان
0153 احمد محمد جاسم الحوقل
0154 طلال مطلق شافى الحربى
0155 حمد محمد مكمى الظفيرى
0156 ناصر عبدالهادي زابن الرشيدى
0157 حمد خالد يونس الحاتم
0158 فهد هادي ابليه العجمي
0159 ناصر مجعد جاعد المطيرى
0160 على جاسم محمد المبارك
0161 محمد فرحان نهار العنزي
0162 زايد خلف مزيد ابوشيبه
0163 عبدالعزيز عثمان عبدالرحمن البريكان
0164 صالح سعود فهد الماجدي
0165 بدر حمد عبيد الشمري
0166 فيصل زاحم فواز العنزي
0167 مشعل سعد فهد الوسمي المطيري
0168 ناصر بدر على الخلاوى
0169 خالد وليد ابراهيم الصوله
0170 عبد الرحمن فيصل جاسم العنزى
0171 عبد الله محمد حسين الصايغ
0172 صالح عبدالله بعيجان العتيبى
0173 فهد حميد مطر العنزى
0174 هانى محمود عبد الله الغضورى
0175 يوسف طلال عبدالله الرويح
0176 على حبيب حمزه محمد حيدر
0177 حسين احمد حمزه الحمر
0178 بدر سيار فرحان العنزى
0179 حاتم محمد شاهر الشمرى
0180 عبدالله مسفر فرحان الشمري
0181 يوسف مشعل هلال المطيرى
0182 فهد عبيد عبدالرحمن الحسيني
0183 حمد عبد الله ربح العنزى
0184 فالح فهد فالح الهاجري
0185 فواز وليد عبد الواحد السدره
0186 مبارك احمد عربود البذالى
0187 احمد عبد الله راشد الحربى
0188 عبد الله محمد رشيد الفضلى
0189 بشار خالد خليل القطان
0190 صالح خالد صالح الصليهم الهاجري
0191 جاسم عبد العزيز جاسم الغانم
0192 جعفر محمد درويش صالح درويش
0193 اسامه حسن عبد الله الغضبان
0194 ثامر احمد شفاقه العنزى
0195 احمد يوسف خليل الصلال
0196 عمر راشد علي الصدي
0197 خالد فهد فرحان الرشيدى
0198 محمد مرشد شحيتان الشحيتاوي
0199 احمد هابس راضى الشمرى
0200 حسين عباس عبدالله الشطى
0201 نواف ابراهيم عطار الشمرى
0202 على عيد خلف العنزى
0203 علي فارس صلال العنزي
0204 عبد العزيز سعود عبد الرحمن التركى
0205 بدر صالح عيد الخالدى
0206 جعفر محمود غلوم خاجه
0207 احمد صالح عبد الله المطيرى
0208 عبد العزيز ناصر عبد الله الشيحه
0209 سلطان فيصل سلطان العدوانى
0210 محمد الشربينى عيسى رشوان
0211 فهد فؤاد فهد الفيلكاوي
0212 احمد فوءاد حسن مراد أكبر
0213 محمد عبد الامير على موسى العطار
0214 مساعد بدر ناصر محمد
0215 عبد المحسن راشد مطير البذالى
0216 ناصر محمد عبدالهادى الحسينى
0217 فهد رجا جبل المطيرى
0218 هاشم عبد الستار عبد الصمد الصفار
0219 على احمد على الخياط
0220 مبارك جمال عبدالله الرياحي
0221 حمد وليد معيوف العجيل
0222 فهد فوءاد احمد الصيخان
0223 احمد عيد ذعار هليل
0224 خالد حمد عبد الله المطيرى
0225 احمد فيصل محمد برجس بن عيد
0226 على عبد الرحمن عبد الخضر العلي
0227 عبدالرحمن محمد نهار سطام
0228 احمد فهد عبد الله الثليث
0229 حمد وليد محمد المبارك
0230 سعود مجبل حمود النويعم
0231 عبد العزيز حمود خليفة الدريعي
0232 خالد عبد الله عوض العنزى
0233 فهد ناصر ابراهيم البخيت
0234 عبد الله جزا عياد الرشيدى
0235 محمد الحميدى عجب العتيبى
0236 حسن سعود سعيد الشريجه
0237 حسن محمد شيحان العنزى
0238 عبد العزيز خالد محمد العثمان
0239 على صالح على الفضاله
0240 حسن عبد الله ابراهيم حاجى
0241 معاذ جاسم محمد الانصارى
0242 سعد سالم سعد عبدالله
0243 فهد بدر معيض المطيري
0244 محمد عبد الله مهدى العنزى
0245 صالح سميان سليمان الماجدي
0246 يوسف خلف فهد الرشيدى
0247 عبدالله سعد حامد الرشيدي
0248 عبدالعزيز سعود سعيد الشريجه
0249 فهد عبدالله صاهود
0250 مشعل محمد الاسود البذالى
0251 محمد عبد الواحد صالح الحساوى
0252 احمد ناصر راشد الاصابعه
0253 موسى هانى مسلم المشموم
0254 احمد فرحان غاطى الرشيدى
0255 وائل عبد الله محمد العنزى
0256 عبد الرحمن محمد خنيصر الهاجري
0257 خالد احمد محمد العوضي
0258 سالم عبدالله على ذياب
0259 سعد ردن مرزوق المطيري
0260 جاسم كمال مسيب يتيم
0261 يوسف سعدون محمد الركيبى
0262 فهد عبدالمحسن لافي الشمري
0263 محمد فائق زيد الكاظمى
0264 منذر ابراهيم محمد العوضى
0265 حسين نزار السيد احمد الحسينى
0266 حمد فيصل حسن شهاب
0267 مشعل احمد ابراهيم الشمرى
0268 مانع محمد سعيد العجمى
0269 سعد بخيت محمد المراغه
0270 عادل زايد حمود العازمى
0271 عمر سعد محمد البناق
0272 سامى يوسف محمد الهاجري
0273 محمد نايف حليويس الشمري
0274 فهد محمد نجم الشرف
0275 على فيصل احمد عيسى مبارك محمد
0276 فالح حسن فالح الازمع
0277 عبد الرحمن محمود على الكندرى
0278 عادل حيدر جاسم حسن
0279 عبدالهادى بشير نعمه سلطان
0280 نايف حسن فالح الازمع
0281 يوسف عويد مطر العنزي
0282 يوسف صالح غتران الهليلى
0283 على احمد حسين خاجه
0284 مساعد زيد سعود المطيرى
0285 هاشم على حسين محمد
0286 حسن عبد الله نظر الشطى
0287 جمعان غانم جمعان البريعص
0288 سعود محمد سعود الحوال
0289 عمر على عبد القادر العثمان
0290 عبد الله عماد عبد الرحمن الفريح
0291 سعد سلطان عبد الرحمن المطيري
0292 محمد حسين علي الرومي
0293 خالد علي هزيم الهزيم
0294 مشعل محمد هلال المطيرى
0295 فهد أحمد عبدالرحمن الفيلكاوي
0296 فهد ذياب وصل الله المطيرى
0297 جابر خميس فهد البذالي
0298 عمر سامي عبيد المسعود
0299 على احمد حسن عاشور
0300 ناصر غانم جمعان البريعص
0301 عبد العزيز صقر مصبح السليماني
0302 بدر عبد الله حسين العباد
0303 محمد عبد الله سعود الدريويش
0304 عبدالعزيز فواز فهد الشمري
0305 سليمان محمد مسدح العنزى
0306 مبارك رباح مبارك القوبع
0307 خميس سعيد خميس البدر
0308 حسن احمد حسن محمد
0309 حمد فلاح غنيم المطيرى
0310 عبد الرحمن طلال محمد المسلم