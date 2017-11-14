بشرى شعبان

استقبلت وزير الشؤون ا ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية بيار بو عاصي على هامش اجتماعات مجلس الوزراء العرب بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية هناء الهاجري

وتم خلال اللقاء الحديث حول امكانية تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اللبنانية في مجالات القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والعمل الخيري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك

كم استقبلت الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية التونسية محمد الطرابلسي بحضور السفير التونسي لدى دولة الكويت احمد الصغير

وبحثت معه سبل تعزيز التعاون بين الكويت وتونس فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالات ذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي كما تلقت الصبيح خلال اللقاء دعوة من جانب الوزير الطرابلسي لزيارة الجمهورية التونسية في اطار الاستفادة من تجارب البلدين في المجالات المشتركة

وايضاً التقت الصبيح على هامش اجتماعات الدورة ال٣٧ لمجلس وزراء الشؤون ا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال في اطار المباحثات الثنائية الكويتية اليمنية

وبحثت خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية في البلدين حيث ثمنت الوزيرة اليمنية المساعدات الانسانية التي تقدمها دولة الكويت للشعب اليمني من خلال الجمعيات الخيرية الاغاثية وجمعية الهلال الاحمر الكويتي

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ذوي الاعاقة واشادت الوزيرة اليمنية بالتجربة الكويتية في محال ذوي الاعاقة معربة عن املها الاستفادة من هذه التجربة

ورحبت الصبيح بتقديم كافة الخبرات الكويتية والتجربة الرائدة في مجال الاعاقةتحت تصرف الحانب اليمني للاستفادة منها وتبادل الخبرات في مجال قوانين رعاية الاعاقة في درلة الكويت

والتقت الصبيح وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان محمد بن سعيد بن سيف الكليباني

وتتطرق البحث الكثير من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية في دولة الكويت وسلطنة عمان ومنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاعاقة وتوفير فرص العمل لذوي الاعاقة

كما تم بحث امكانية تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئات بما يتوافق مع الاطر المعمول بها وكذلك التوافق مع المعايير الدولية