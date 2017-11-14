استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم رئيس الجمهورية التركية الصديقة ،الرئيس رجب طيب اردوغان والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين إذ ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب التركي الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وكبار المسؤولين في الحكومة التركية.



وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية التركية الصديقة وسبل تنميتها وتعزيزها والسعي لتوسيع أطر التعاون المشترك على كافة الأصعدة نحو آفاق أرحب كما تضمنت المباحثات استعراض أبرز القضايا في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات