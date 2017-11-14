بحضور صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، والرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية تركيا وهي كما يلي:

اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية وقعها عن حكومة دولة الكويت خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة وعن حكومة الجمهورية التركية السيد عثمان عشقن باك وزير الشباب والرياضة.

مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية) وقعها عن حكومة الكويت، الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعن حكومة الجمهورية التركية آردا ايرموت رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية.

بروتوكول تعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية وقعها عن حكومة دولة الكويت السيدة الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية وعن حكومة الجمهورية التركية البروفيسور عارف أيرغان رئيس المجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية.