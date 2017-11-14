أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن محافظة (كرمنشاه) الإيرانية قبل يومين ارتفعت إلى 530 قتيلاً و7460 مصاباً وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا)، عن مدير العلاقات العامة في دائرة الطب العدلي بمدينة كرمانشاه غربي البلاد القول، إن الزلزال الذي ضرب المحافظة خلف 530 قتيلا و7460 حالة اصابة بين المواطنين، مشيرا إلى أن "ان العدد مرشح للارتفاع ".

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قام اليوم الثلاثاء بزيارة الى المناطق المتضررة بمحافظة كرمانشاه للاطلاع عن كثب على حجم الخسائر والاضرار التي خلفها الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اول من امس الاحد مدن محافظة كرمانشاه الايرانية بحيث شعر به اهالي عدد من المحافظات الإيرانية الاخرى وبعض الدول المجاورة.