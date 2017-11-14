أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع استكمال وصيانة وتطوير طريق الدائري السابع يسير وفقا للجدول الزمني المعد بناء على العقد المبرم.

وقال المدير العام للهيئة، م.أحمد الحصان، في تصريح صحافي، انه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بحلول 2020، مبينا أنها تهدف لتسهيل الحركة المرورية فضلا عن توفير جميع خدمات البنى التحتية والزراعات التجميلية في كل اتجاه.

وذكر أن المشروع يربط بين طريق الفحيحيل السريع ومنطقة كبد بطول يبلغ حوالي 31.8 كيلو متر، ويحتوي على عدد سبعة تقاطعات، مضيفا أن المشروع عبارة عن جزء من شبكات الطرق الإقليمية التي تربط بين طريق الفحيحيل مرورا بالطريق الدائري السابع وصولا إلى طريق السالمي بطول يبلغ 93 كيلوا مترا".

وأضاف أن الطريق يتكون من ست حارات بواقع ثلاث في كل اتجاه فضلا عن حارة رابعة في كل اتجاه للتوسعة المستقبلية مع توفير خدمة انتظار الشاحنات وجسور المشاة.