قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبمعيته سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ظهر اليوم بزيارة إلى مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

حيث تفقد مراحل إنشاء المشروع وما تم إنجازه ، كما اطلع على سير العمل به من خلال عرض فيلم حول تطورات تنفيذ مبنى الركاب الجديد والذي سيتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المقرر له.

وقد رافقه بالزيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ابو الحسن ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع.