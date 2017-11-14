غادر البلاد مساء اليوم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وكان على رأس مودعيه على ارض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.