اللواء الشويع: لا تهاون في تطبيق قانون المرور من أجل سلامة جميع فئات المجتمع

قالت وزارة الداخلية ،إن المادة رقم 207 من قانون المرور التي تجيز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين مع فرض غرامة مالية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث المرورية.

وذكر الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، في تصريح نقله بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة انه سيتم تطبيق المادة 207 في حال عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة او عدم ارتداء قائد الدراجة النارية الخوذة.

وأكد اللواء الشويع عدم التهاون في تفعيل وتطبيق قانون المرور من اجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات "الرادعة" ضد مخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للمواطن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، مشيدا بالتفاعل الحضاري لقائدي المركبات مع تفعيل المادة 169 من قانون المرور التي تنص على عدم جواز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.

وأشار الى ان التفاعل مع المادة 169 ترجم من خلال انخفاض معدل المخالفات من 4000 الى 150 مخالفة يوميا.

وافاد بأنه تم اطلاق حملة توعوية تزامنا مع الاعلان عن تفعيل مواد قانون المرور استخدمت فيها جميع وسائل الاعلام إضافة الى وضع اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية وتوزيع بروشورات بعدة لغات.