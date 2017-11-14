جدّد صاحب السمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد، وقوف بلاده إلى جانب سيادة لبنان واستقلاله وحريته، مؤكداً دعمه لجهود رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون لمعالجة أزمة إعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج.

ونقل سفير الكويت في لبنان، عبد العال سليمان القناعي، موقف أمير البلاد للرئيس اللبناني الذي، خلال زيارته للقصر الرئاسي في بعبدا اليوم الثلاثاء، استعرض معه الاوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة ،كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان "أكّد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعمه للجهود، التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يتجاوز لبنان الظرف الدقيق الذي نتج عن اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج، مجددا وقوف الكويت الى جانب سيادة لبنان واستقلاله وحريته".

ونقل القناعي إلى عون، "تحيات أمير الكويت وتمنياته له بالتوفيق في معالجة الاوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا له ترحيب الكويت باستقباله وفق التوقيت الذي يراه مناسباً".

يشار إلى أن عون الغى زيارة كان من المقرر ان يقوم بها للكويت بسبب استقالة الحريري.

وأضاف البيان أن عون حمّل "تحياته إلى الشيخ الصباح شاكرا له الدعم الذي تقدمه الكويت دائما للبنان وشعبه".

وكان الحريري أعلن، في مقابلة معه مساء الأحد الماضي أنه أراد من الاستقالة أن تشكّل صدمة إيجابية، فاتحا الباب أمام التراجع عن استقالته، مشترطاً قيام "تسوية نهائية حقيقية مع حزب الله في الموضوع الاقليمي"، ومؤكداً عودته إلى لبنان "خلال يومين أو ثلاثة".