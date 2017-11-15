الزلزال جاء من منطقة جبال زاجروس التي تمتد من إيران شاملة شمال العراق

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الهزة الارضية التي اصابت الكويت مساء الاحد الماضي هي نتيجة للزلزال الذي ضرب العراق وايران في منطقة جبال زاجروس والتي تبعد عنا بحوالي 550 كيلومترا والذي بلغت قوته أكثر من 7.5 درجات على مقياس ريختر لقياس الهزات الارضية والزلازل والذي يتكون من 9 درجات والذي وصلت الينا بقوة تبلغ 4.3 درجات على مقياس ريختر.

واضاف: كنت في البيت اتناول وجبة العشاء كالعادة مع الاولاد، في تلك الليلة وإذا المقعد في تلك اللحظة يهتز تحتي، وإذا أهل البيت الكل يصرخ «زلزال» والاولاد كل يقف في مكانه لا يتحرك كالخشب المسندة، وإذا احدى البنات تسألني: من أين جاءنا هذا الزلزال؟ رددت على الفور ومن دون تردد: هذا الزلزال جاء من منطقة جبال زاجروس التي تمتد من ايران شاملة شمال العراق وهي منطقة كردستان، وقلت لها إن قوة ضربة هذا الزلزال هي بحدود 7 ـ 7.5 من مقياس ريختر وتصل الينا هنا في الكويت بحدود 4 ـ 4.5 من هذا المقياس، فردت: شلون عرفت؟ قلت لها: أنا خريج جامعة الكويت الدفعة الثانية تخصص جغرافيا عامة، وجميع طلاب الجغرافيا لابد أن يدرسوا في الجغرافيا الطبيعية الزلازل فلا يوجد أي جغرافي لا يعرف نطاق الزلازل في العالم.

فأعادتني هذه الحادثة الى أيام الدراسة، فعدت الى كتب الدراسة وعدت أبحث من جديد لكي أزيل غبار الزمن من ذاكرتي وأعود من جديد متصفحا الكتب الدراسية، وعدت الى كتاب «وجه الارض» من تأليف د.محمد متولي (شيخ الجغرافيين العرب) والذي كان لي الشرف أن تتلمذت على يديه عندما درسني في جامعة الكويت خلال الفترة من العام 1969 الى العام 1972، وعدت الى هذه الكتب ورجعت الى المناطق التي يتكون منها نطاق الزلازل في العالم، ووجدت أن المنطقة التي حدث بها هذا الزلزال هي من المناطق المرسومة في هذا الكتاب.

وتابع المرزوق: عادة تحدث نتيجة لحركات تكون في طبقات القشرة الارضية فعندما تتحرك هذه الطبقات فإنها تحتك بالأجسام الصخرية الموجودة في القشرة الارضية فتولد اهتزازات في هذه القشرة تكون نتيجتها هذه الزلازل، فاذا كانت هذه الزلازل قريبة من البحر فإنها تولد الموجات البحرية التي تعرف بالسونامي والتي عادة تكون كبيرة الحجم يزيد ارتفاع الموجة على 20 مترا مسببة دمارا في المناطق الساحلية.

والموجات الزلزالية تكون على 3 أنواع:

1 ـ الموجة الزلزالية الطولية أو الموجة المضغوطة والتي تعرف باللغة الانجليزية Longitudinal or Compressional، وتكون الذبذبة فيها كذبذبة الموجة الصوتية حيث تسير هذه الموجة الى الامام والخلف منتشرة في النطاق المتواجدة فيه وتكون سريعة في انتشارها.

2 ـ الموجات الزلزالية العرضية أو الموجات الزلزالية المثنية والتي تعرف باللغة الانجليزية Transversal or Distortional، وتكون ذبذباتها مثل الموجات المائية التي نراها عندما نرمي حجرا في الماء الراكد، فتظهر لنا تموجات في المنطقة التي رمينا فيها الحجر ولكن بالنسبة لزلزال فإن هذه الموجات تكون من أعلى الى اسفل وبطريقة عرضية ولكنها تكون أبطأ من الموجات الطولية.

3 ـ الموجات السطحية والتي تعرف باللغة الانجليزية Surface Waves، وهذا النوع من الزلازل يحدث في الاجزاء العليا من القشرة الارضية ولا تؤثر الا في جزء بسيط من القشرة الارضية، وعادة تكون سرعة هذا النوع من الزلازل بطيئة ابطأ من النوعين السابقين.

وقد دلت الدراسات أن الموجات الزلزالية التي تخترق أعماقا بعيدة في قشرة الارض تكون اسرع من غيرها، فاذا كان مركز الرصد يقع على بعد 10 درجات فإن سرعة الموجة تكون بين 5 و6 كيلومترات في الدقيقة، واذا كان مركز الرصد على بعد 30 درجة فإن السرعة تكون 10 كيلومترات في الدقيقة، فكلما بعد مركز الرصد زادت سرعة الموجة الزلزالية.

وهناك 4 نطاقات في العالم تشكل مناطق الزلازل في العالم وهي كالتالي:

1 ـ نطاق الدائرية حول المحيط الهادي.

2 ـ النطاق الاسترالي والهندي حتى جبال زاجروس.

3 ـ منطقة عرضية تطوق الكرة الارضية.

4 ـ منطقة غرب الاميركيتين في المناطق المحيط الهادي.

احتمال سقوط أمطار الثلاثاء المقبل

عن حالة الطقس قال الخبير عادل المرزوق: هناك احتمال كبير لسقوط امطار رعدية خفيفة ومتفرقة بمنطقة شمال شرق الجزيرة العربية بسبب الجبهة الهوائية المصحوبة بالبرق والرعد المتمركزة في المنطقة بنهاية الاسبوع المقبل واحتمال ان تكون كمية المطر التي ستسقط بين 1 ـ 3.5 ملم، كما ان احتمال ان يبدأ سقوط المطر اعتبارا من فجر الثلاثاء 21 الجاري واحتمال ان يستمر حتى يوم الاحد 26 منه، كما يمكن ان نشاهد ابتداء من هذا اليوم الملابس الشتوية، علما ان اليوم هو اليوم الثالث من موسم غيوب النجم الاحيمر الذي تكون فيه الرياح والعواصف القوية وسيستمر هذا الموسم حتى يوم 20 ديسمبر المقبل مع دخول نوء القلب وبرج الجدي وغاية في طول الليل وقصر النهار.