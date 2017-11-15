العمار: التبرع بالدم رسالة سامية لا يتوانى أحد في تقديمها أسامة أبوالسعود

نيابة عن وكيل الوزارة م.فريد عمادي، افتتح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير وليد العمار حملة التبرع بالدم التي أقامتها الوزارة تحت شعار «قطرة دم = حياة».

وصرح العمار بأن هذه الحملة تنظمها اللجنة الرياضية والاجتماعية في إطار تكريس مفهوم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيز التكامل الاجتماعي بين الناس وتعزيز ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع، لافتا إلى أن التبرع بالدم رسالة سامية لا يتوانى أحد عن تقديمها وحملة «قطرة دم = حياة» تؤكد على مشاركة الوزارة في العديد من الأنشطة كالحملات التوعوية وحملات التبرع بالدم.

وأضاف ان التبرع بالدم له العديد من الفوائد أبرزها تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم والوقاية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أن الحملة جاءت لتفعيل مبدأ الشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد القراوي إن حملة التبرع بالدم التي أقامتها الوزارة أمس جاءت استكمالا لحملات سابقة نظمتها الوزارة بالتعاون مع بنك الدم وهي ترجمة فعلية لاستراتيجية الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي الصحي بأهمية التبرع بالدم.

وأضاف ان الحملة كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث لاقت إقبالا كبيرا من قبل موظفي الوزارة الذين توافدوا للمساهمة بالتبرع في إطار رفع الوعي الصحي بأهمية التبرع بالدم.