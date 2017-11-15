استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا قضائيا من المدرسة الوطنية للقضاة في جمهورية تشاد.

وقد ضم الوفد التشادي - الذي يزور البلاد خلال الفترة من 13 - 15 نوفمبر الجاري - كلا من المدير العام للمدرسة الوطنية للقضاة المستشار محمد طه عبدالكريم ومساعد المدير العام المستشار صالح محمد عمر، إلى جانب المدير العام السابق والمدرس في المدرسة الوطنية للقضاة المستشار أحمد داود شاري، بالإضافة إلى مدير الوثائق والبحوث المستشار الطيب حسن برقو.

وكان مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد ساري الثويمر قد استقبل في مكتبه بالمعهد الوفد التشادي، وذلك بحضور نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار فهد بوصليب.