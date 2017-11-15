أعلن مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب عن افتتاح الجمعية عدد 2 مخبز في المناطق الآمنة بالداخل السوري تستفيد منها آلاف الأسر النازحة، والتي تجد معاناة شديدة في توفير أبسط المواد الغذائية نتيجة الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة.

وقال السحيب: يعتبر هذا المشروع واحدا من أهم المشاريع الحديثة التي نفذتها النجاة الخيرية في الفترة الأخيرة كونه يساهم بشكل مباشر في توفير وتأمين الخبز للعوائل النازحة التي لا يتوافر لديها المال لشراء الخبز بالأسعار الكبيرة جدا، حيث بلغ سعر ربطة الخبز الواحدة 4 دولارات في بعض المناطق المحاصرة.

وحول الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران، بين السحيب ان المخابر تعمل بشكل يومي، حيث تم تصنيع هذه الماكينات الحديثة في الجمهورية التركية الشقيقة وبعدها تم نقلها للداخل السوري عبر شركاء الميدان من الجمعيات الرسمية المشهرة التي نتعاون معها بالدعم وتقوم هي بالتنفيذ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمخابز 1000 ربطة خبز في الساعة، ما بدوره يخدم آلاف الأسر السورية يوميا.

وتابع: تم القيام بدراسة شاملة للمشروع قبل البدء في التنفيذ خلصنا من خلالها إلى ضرورة المسارعة في تنفيذ الأفران كونها تؤمن الخبر الضروري للأسر وتم إنشاء مخبر بمنطقة إدلب والآخر على الحدود السورية- التركية ويعمل في كل مخبز طاقم عمل مميز من أهل الخبرة يبلغ 15 فردا.

واختتم السحيب بشكر أهل الخير عامة ومتبرعي الشيخ نبيل العوضي خاصة على دعمهم لهذا المشروع الذي يعتبر صدقة جارية.